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В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ - РИА Новости, 25.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:16 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html
В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ
В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ - РИА Новости, 25.05.2024
В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ
В Москве появятся еще три деловых и общественных объекта по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:16
2024-05-25T17:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
сергей собянин
москва
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве появятся еще три деловых и общественных объекта по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.Так, в Краснопахорском районе ТиНАО инвесторы построят логистический комплекс, в районе Коммунарка этого округа — общественное здание, а в Левобережном районе САО возведут административно-деловой комплекс.Реализация этих проектов позволит создать в общей сложности более 4,5 тысячи рабочих мест.Программа стимулирования создания мест приложения труда, действующая с 2020 года, охватила почти все районы мегаполиса. Как отметил Собянин, за это время власти Москвы заключили свыше 100 соглашений с инвесторами, по итогам реализации которых в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.Как отметил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов, слова слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, МПТ дает реальные экономические стимулы для реализации проектов, которые способствуют появлению в Москве новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры.
https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html
москва
коммунарка (москва)
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сергей собянин, москва, коммунарка (москва)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Сергей Собянин, Москва, Коммунарка (Москва)

В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве появятся еще три деловых и общественных объекта по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Так, в Краснопахорском районе ТиНАО инвесторы построят логистический комплекс, в районе Коммунарка этого округа — общественное здание, а в Левобережном районе САО возведут административно-деловой комплекс.
Реализация этих проектов позволит создать в общей сложности более 4,5 тысячи рабочих мест.
Программа стимулирования создания мест приложения труда, действующая с 2020 года, охватила почти все районы мегаполиса. Как отметил Собянин, за это время власти Москвы заключили свыше 100 соглашений с инвесторами, по итогам реализации которых в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.
Как отметил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов, слова слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, МПТ дает реальные экономические стимулы для реализации проектов, которые способствуют появлению в Москве новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСергей СобянинМоскваКоммунарка (Москва)
 
 
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