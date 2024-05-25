https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html

В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ

В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ - РИА Новости, 25.05.2024

В Москве построят три новых объекта по программе создания МПТ

В Москве появятся еще три деловых и общественных объекта по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:16

2024-05-25T17:16

2024-05-25T17:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

сергей собянин

москва

коммунарка (москва)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве появятся еще три деловых и общественных объекта по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.Так, в Краснопахорском районе ТиНАО инвесторы построят логистический комплекс, в районе Коммунарка этого округа — общественное здание, а в Левобережном районе САО возведут административно-деловой комплекс.Реализация этих проектов позволит создать в общей сложности более 4,5 тысячи рабочих мест.Программа стимулирования создания мест приложения труда, действующая с 2020 года, охватила почти все районы мегаполиса. Как отметил Собянин, за это время власти Москвы заключили свыше 100 соглашений с инвесторами, по итогам реализации которых в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.Как отметил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов, слова слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, МПТ дает реальные экономические стимулы для реализации проектов, которые способствуют появлению в Москве новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры.

https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html

москва

коммунарка (москва)

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сергей собянин, москва, коммунарка (москва)