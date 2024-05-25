Оппозиция Молдавии опротестует решения, принятые без главы Гагаузии
Оппозиция Молдавии опротестует решения Совета, принятые без Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестует решения Совета регионального развития, которые принимались в отсутствии главы автономии Евгени Гуцул, сказал РИА Новости депутат парламента Денис Уланов.
Гуцул приехала в пятницу в Кишинев, чтобы принять участие в обсуждении инфраструктурных проектов, которые включены в план деятельности правительства республики. Однако в здании ее остановила охрана, заблокировав путь. После переговоров с представителями службы безопасности Гуцул все-таки пропустили в здание, но так и не пустили на заседание.
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"Действия правительства оскорбляют гагаузов и демонстрируют явные признаки дискриминации. Официальный Кишинев дает понять, что их выбор не учитывается. Наш блок "Победа" требует, чтобы власти прекратили преследование и ущемление прав главы Гагаузии и всего гагаузского народа. PAS делает все, чтобы расколоть страну. Это преступление, за которое нужно будет отвечать. Мы опротестуем решения, приятные в отсутствие Гуцул", - сказал Уланов.
Ранее в пятницу министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство высказалось за сотрудничество с мэрами городов Комрат и Вулканешты в Гагаузской автономии, выдвинув их в Совет регионального развития.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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