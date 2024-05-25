https://ria.ru/20240525/minoborony-1948310163.html
Российские военные освободили Архангельское в ДНР
Российские военные освободили Архангельское в ДНР - РИА Новости, 25.05.2024
Российские военные освободили Архангельское в ДНР
Российские войска "взяли под контроль село Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:05
2024-05-25T13:05
2024-05-25T13:55
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские войска "взяли под контроль село Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение 24-й, 100-й механизированным, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ, 241-й бригаде теробороны в районах сел Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, городов Торецк и Константиновка. Российские бойцы также отразили три контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево.Украинская армия потеряла в этих боях примерно 410 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М777 и М102, пушку "Гиацинт-Б", САУ "Акация", три гаубицы Д-30, одну Д-20 и одну "Мста-Б".Архангельское стало четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили Архангельское в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Архангельское в ДНР
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости
. Российские войска "взяли под контроль село Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Архангельское находится в трех километрах к северо-востоку от Очеретино. Взятие этого села расширяет плацдарм после Очеретинского прорыва — закрепившись на высотах в этом районе российская армия получает оперативное преимущество и возможность ударить в южный фланг и тыл группировке ВСУ в Дзержинске (украинское название — Торецк). Это также создает удобные условия для продвижения дальше на запад — в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск).
Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение 24-й, 100-й механизированным, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ, 241-й бригаде теробороны в районах сел Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, городов Торецк и Константиновка. Российские бойцы также отразили три контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево.
Украинская армия потеряла в этих боях примерно 410 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М777 и М102, пушку "Гиацинт-Б", САУ "Акация", три гаубицы Д-30, одну Д-20 и одну "Мста-Б".
Архангельское стало четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, а на следующий день — соседней Андреевки.