https://ria.ru/20240525/kurgan-1948285029.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 25.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 534 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:29

2024-05-25T08:29

2024-05-25T08:31

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 534 сантиметра, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров, на утро вторника - 592 сантиметра, на утро среды - 578 сантиметров, на утро четверга - 561 сантиметр, на утро пятницы - 547 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 25 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 534 сантиметра. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024