https://ria.ru/20240525/kultura-1948379861.html

Путин поприветствовал участников открытия Пушкинского праздника

Путин поприветствовал участников открытия Пушкинского праздника - РИА Новости, 25.05.2024

Путин поприветствовал участников открытия Пушкинского праздника

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия Пушкинского праздника в музее-заповеднике "Полотняный завод", отметив, что... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:15

2024-05-25T19:15

2024-05-25T23:17

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия Пушкинского праздника в музее-заповеднике "Полотняный завод", отметив, что каждый год в июне Пушкинские дни собирают любителей поэзии разных возрастов и поколений. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Пушкинского праздника, посвящённого 225-летию со Дня рождения великого русского поэта. Каждый год, в июне, по всей стране проходят Пушкинские дни, собирающие любителей поэзии самых разных возрастов и поколений. Но, конечно, главные центры торжеств – заповедные, удивительные по красоте места, с которыми связаны яркие страницы жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина", - говорится в телеграмме. Глава России подчеркнул, что такие масштабные просветительские инициативы выполняют высокую миссию, вносят уникальный вклад в сбережение исторического, литературного, культурного наследия страны, а также воспитывают у молодёжи чувство гордости за Отечество. "Уверен, что нынешний Пушкинский праздник порадует гостей богатой и содержательной программой, оставит добрые, незабываемые впечатления", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937574332.html

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россия, владимир путин, общество