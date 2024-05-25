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В Крыму в праймериз "Единой России" участвуют 22 ветерана СВО - РИА Новости, 25.05.2024
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05:34 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/krym-1948278903.html
В Крыму в праймериз "Единой России" участвуют 22 ветерана СВО
В Крыму в праймериз "Единой России" участвуют 22 ветерана СВО - РИА Новости, 25.05.2024
В Крыму в праймериз "Единой России" участвуют 22 ветерана СВО
В Крыму в предварительном голосовании "Единой России" по выборам кандидатов в депутаты принимает участие 22 ветерана специальной военной операции, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:34
2024-05-25T05:34
политика
владимир константинов
единая россия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. В Крыму в предварительном голосовании "Единой России" по выборам кандидатов в депутаты принимает участие 22 ветерана специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента, секретарь региональной парторганизации Владимир Константинов. Выборы в местные советы и парламент республики намечены на сентябрь. Предварительное голосование проходит с 20 по 26 мая. По его итогам определят кандидатов в депутаты от партии на выборах в парламент республики и представительные органы муниципалитетов. "Сейчас в предварительном голосовании принимают участие 22 ветерана СВО, 15 из которых претендуют на то, чтобы баллотироваться от партии "Единая Россия" в государственный совет республики", - заявил РИА Новости Константинов. Он подчеркнул, что считает людей, прошедших СВО, важнейшим кадровым резервом для формирования органов власти всех уровней. "Так что эти участники, так сказать, первые ласточки процесса их прихода во власть", - отметил глава парламента.
https://ria.ru/20240520/savelev-1947282373.html
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россия
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политика, владимир константинов, единая россия, россия, республика крым
Политика, Владимир Константинов, Единая Россия, Россия, Республика Крым
В Крыму в праймериз "Единой России" участвуют 22 ветерана СВО

В Крыму в предварительном голосовании "Единой России" участвуют 22 ветерана СВО

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. В Крыму в предварительном голосовании "Единой России" по выборам кандидатов в депутаты принимает участие 22 ветерана специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента, секретарь региональной парторганизации Владимир Константинов.
Выборы в местные советы и парламент республики намечены на сентябрь. Предварительное голосование проходит с 20 по 26 мая. По его итогам определят кандидатов в депутаты от партии на выборах в парламент республики и представительные органы муниципалитетов.
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20 мая, 19:57
"Сейчас в предварительном голосовании принимают участие 22 ветерана СВО, 15 из которых претендуют на то, чтобы баллотироваться от партии "Единая Россия" в государственный совет республики", - заявил РИА Новости Константинов.
Он подчеркнул, что считает людей, прошедших СВО, важнейшим кадровым резервом для формирования органов власти всех уровней.
"Так что эти участники, так сказать, первые ласточки процесса их прихода во власть", - отметил глава парламента.
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ПолитикаВладимир КонстантиновЕдиная РоссияРоссияРеспублика Крым
 
 
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