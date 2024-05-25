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Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой - РИА Новости, 25.05.2024
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12:20 25.05.2024 (обновлено: 12:33 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948305209.html
Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой
Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой - РИА Новости, 25.05.2024
Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой
Почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:20
2024-05-25T12:33
происшествия
краснодар
краснодарский край
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.В субботу Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов - у них в основном порезы и ссадины."Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы №29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги. Но самое главное - жизням детей ничто не угрожает", - написал Наумов.
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Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
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происшествия, краснодар, видео, краснодарский край, здоровье - общество
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Здоровье - Общество
Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.
2024-05-25T12:20
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Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой

Один пострадавший из-за падения кровли в Краснодаре школьник остается в больнице

© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/TelegramВетер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/Telegram
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.
В субботу Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов - у них в основном порезы и ссадины.
"Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы №29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги. Но самое главное - жизням детей ничто не угрожает", - написал Наумов.
 
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