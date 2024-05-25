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Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой

Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой - РИА Новости, 25.05.2024

Почти все дети, пострадавшие в краснодарской школе, вернулись домой

Почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:20

2024-05-25T12:20

2024-05-25T12:33

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.В субботу Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов - у них в основном порезы и ссадины."Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы №29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги. Но самое главное - жизням детей ничто не угрожает", - написал Наумов.

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краснодарский край

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Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара 2024-05-25T12:20 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, видео, краснодарский край, здоровье - общество