Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 25.05.2024 (обновлено: 11:38 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948301107.html
В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе
В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе - РИА Новости, 25.05.2024
В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе
Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:36
2024-05-25T11:38
происшествия
здоровье - общество
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948293286_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_540af77ffceeaacee8ebaa512349895f.jpg
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале. Ранее Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов - у них в основном порезы и ссадины. "Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от лёгкой до средней", - написал Наумов. Он добавил, что остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
2024-05-25T11:36
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948293286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3856a785314141133bdcaa394bc68ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, видео
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.
2024-05-25T11:36
true
PT0M20S
В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе

Мэр Краснодара Наумов: пять детей госпитализировали после срыва кровли в школе

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВетер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.
Ранее Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов - у них в основном порезы и ссадины.
"Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от лёгкой до средней", - написал Наумов.
Он добавил, что остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала