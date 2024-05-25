https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948301107.html

В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе

В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе - РИА Новости, 25.05.2024

В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе

Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:36

2024-05-25T11:36

2024-05-25T11:38

происшествия

здоровье - общество

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале. Ранее Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов - у них в основном порезы и ссадины. "Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от лёгкой до средней", - написал Наумов. Он добавил, что остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.

краснодар

краснодарский край

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Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара 2024-05-25T11:36 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, видео