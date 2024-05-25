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Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре - РИА Новости, 25.05.2024
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11:06 25.05.2024 (обновлено: 11:19 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948298572.html
Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре
Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре - РИА Новости, 25.05.2024
Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре
Среди пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара нет пациентов в тяжёлом состоянии, у детей в основном порезы и ссадины, сообщил министр... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:06
2024-05-25T11:19
краснодар
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Среди пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара нет пациентов в тяжёлом состоянии, у детей в основном порезы и ссадины, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов в Telegram-канале.Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, сообщалось, что в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В результате инцидента пострадали 10 детей, тяжёлых среди них нет: в основном порезы и ссадины. Работает 5 бригад СМП. Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объёме", - написал Филиппов.Как уточнили РИА Новости в краевом Минздраве, министерство считает именно тех пострадавших, кто обратился за медпомощью.
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Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
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краснодар, происшествия, краснодарский край
Краснодар, Происшествия, Краснодарский край
Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре

Минздрав: среди пострадавших в Краснодаре детей нет больных в тяжёлом состоянии

© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/TelegramВетер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/Telegram
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Среди пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара нет пациентов в тяжёлом состоянии, у детей в основном порезы и ссадины, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов в Telegram-канале.
Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, сообщалось, что в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В результате инцидента пострадали 10 детей, тяжёлых среди них нет: в основном порезы и ссадины. Работает 5 бригад СМП. Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объёме", - написал Филиппов.
Как уточнили РИА Новости в краевом Минздраве, министерство считает именно тех пострадавших, кто обратился за медпомощью.
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/TelegramВетер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/Telegram
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
 
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