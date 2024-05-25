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СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе

СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе - РИА Новости, 25.05.2024

СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:34

2024-05-25T10:34

2024-05-25T11:20

происшествия

краснодар

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара 2024-05-25T10:34 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)