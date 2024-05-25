https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948296107.html
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе - РИА Новости, 25.05.2024
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:34
2024-05-25T10:34
2024-05-25T11:20
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
2024-05-25T10:34
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе
СК завел дело после падения части крыши в школе Краснодара, где пострадали дети
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале
СУ СКР по региону.
Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.