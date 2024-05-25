Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 25.05.2024 (обновлено: 11:20 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/krasnodar-1948296107.html
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе - РИА Новости, 25.05.2024
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:34
2024-05-25T11:20
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948296816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c352c2d23a2f7d5ab89853c4bc393c41.jpg
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
Работа следственной группы на месте срыва крыши в школе Краснодара
2024-05-25T10:34
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948296816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7069e2031d2047b82b2092aab537416c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после падения на детей части крыши в краснодарской школе

СК завел дело после падения части крыши в школе Краснодара, где пострадали дети

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12 детей в школе Краснодара, где ветер сорвал кровельное покрытие, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/TelegramВетер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Евгений Наумов | глава Краснодара/Telegram
Ветер снес часть крыши в школе №29 в Краснодаре
 
ПроисшествияКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала