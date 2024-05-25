Россия удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе
Полянский: Россия удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе
© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
ООН, 25 мая - РИА Новости. Россия удивлена позицией США и Японии, отвергающих инициативу о запрете на размещение любых вооружений в космосе, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы очень удивлены позицией США и Японии, отвергающих любые инициативы о неразмещении любых вооружений для предотвращения гонки в космическом пространстве", - сказал Полянский, комментируя ход дискуссий в ООН по данной проблематике.
По словам высокопоставленного дипломата, Москва критически относится к обсуждению данного вопроса исключительно в формате Совбеза ООН, считая, что в дискуссиях по нему должен принимать участие более широкий круг стран. "В этом заключалась логика всех усилий по разоружению и нераспространению на протяжении многих десятилетий. Однако вдруг наши коллеги решили изменить правила и извлечь политическую выгоду, изобличив Россию в предполагаемых планах запустить что-то на орбиту. Но я думаю, что они с треском провалились, и честно говоря, сегодня это совершенно понятно", - указал Полянский.
В этой связи он напомнил о предложенном ранее Россией проекте резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
Как отметил Полянский, результаты голосования фактически продемонстрировали изолированность стран Запада.
"Действительно, их много в Совете Безопасности, и семь голосов было высказано против, однако это отражает плохой состав Совбеза и отсутствие в нем развивающихся стран с их независимой политикой. Но все же семь стран проголосовали за. Итак, совет раскололся, причем по неудобным для наших западных коллег линиям", - резюмировал дипломат.
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