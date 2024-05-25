https://ria.ru/20240525/kosmos-1948297786.html

Россия удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе

Россия удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе - РИА Новости, 25.05.2024

Россия удивлена позицией США и Японии по запрету вооружений в космосе

Россия удивлена позицией США и Японии, отвергающих инициативу о запрете на размещение любых вооружений в космосе, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:02

2024-05-25T11:02

2024-05-25T11:02

россия

сша

япония

дмитрий полянский

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_ed3021c048b383f12e0b35bdb4083588.jpg

ООН, 25 мая - РИА Новости. Россия удивлена позицией США и Японии, отвергающих инициативу о запрете на размещение любых вооружений в космосе, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы очень удивлены позицией США и Японии, отвергающих любые инициативы о неразмещении любых вооружений для предотвращения гонки в космическом пространстве", - сказал Полянский, комментируя ход дискуссий в ООН по данной проблематике. По словам высокопоставленного дипломата, Москва критически относится к обсуждению данного вопроса исключительно в формате Совбеза ООН, считая, что в дискуссиях по нему должен принимать участие более широкий круг стран. "В этом заключалась логика всех усилий по разоружению и нераспространению на протяжении многих десятилетий. Однако вдруг наши коллеги решили изменить правила и извлечь политическую выгоду, изобличив Россию в предполагаемых планах запустить что-то на орбиту. Но я думаю, что они с треском провалились, и честно говоря, сегодня это совершенно понятно", - указал Полянский. В этой связи он напомнил о предложенном ранее Россией проекте резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала девять необходимых голосов из 15. Как отметил Полянский, результаты голосования фактически продемонстрировали изолированность стран Запада. "Действительно, их много в Совете Безопасности, и семь голосов было высказано против, однако это отражает плохой состав Совбеза и отсутствие в нем развивающихся стран с их независимой политикой. Но все же семь стран проголосовали за. Итак, совет раскололся, причем по неудобным для наших западных коллег линиям", - резюмировал дипломат.

https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, япония, дмитрий полянский, оон