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Полянский оценил перспективы конференции в Швейцарии - РИА Новости, 25.05.2024
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07:36 25.05.2024 (обновлено: 07:56 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/konferentsiya-1948282545.html
Полянский оценил перспективы конференции в Швейцарии
Полянский оценил перспективы конференции в Швейцарии - РИА Новости, 25.05.2024
Полянский оценил перспективы конференции в Швейцарии
Москва считает, что у анонсированной на июнь международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T07:36
2024-05-25T07:56
в мире
россия
москва
украина
дмитрий полянский
владимир зеленский
мария захарова
оон
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ООН, 25 мая - РИА Новости. Москва считает, что у анонсированной на июнь международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мягко говоря, добавленной стоимости от этого (мероприятия) практически нет. Мы неоднократно высказывались об этой псевдомирной конференции и заявляли, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно. Причем многие страны в действительности разделяют нашу позицию, утверждая, что в по-настоящему мирной конференции должны участвовать и Россия, и Украина - и она должна затрагивать не только те аспекты, которые хочет обсудить режим (Владимира Зеленского), но и коренные причины конфликта", - сказал Полянский. Как отметил высокопоставленный российский дипломат, любой, кто "наивно рассчитывает" на какой-либо прогресс в урегулировании украинского конфликта или хоть какие-то содержательные дискуссии в Швейцарии, будет "крайне разочарован". "Мы совершенно четко и многократно изложили нашу позицию на площадке Совета Безопасности ООН и в других форматах. Не думаю, что остаются какие-либо сомнения в нашей позиции по данному вопросу", - резюмировал первый зампостпреда РФ при ООН. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948280311.html
https://ria.ru/20240521/medvedev-1947398859.html
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в мире, россия, москва, украина, дмитрий полянский, владимир зеленский, мария захарова, оон
В мире, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ООН
Полянский оценил перспективы конференции в Швейцарии

Полянский: у конференции в Швейцарии отсутствуют перспективы без участия России

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
ООН, 25 мая - РИА Новости. Москва считает, что у анонсированной на июнь международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мягко говоря, добавленной стоимости от этого (мероприятия) практически нет. Мы неоднократно высказывались об этой псевдомирной конференции и заявляли, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно. Причем многие страны в действительности разделяют нашу позицию, утверждая, что в по-настоящему мирной конференции должны участвовать и Россия, и Украина - и она должна затрагивать не только те аспекты, которые хочет обсудить режим (Владимира Зеленского), но и коренные причины конфликта", - сказал Полянский.
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Как отметил высокопоставленный российский дипломат, любой, кто "наивно рассчитывает" на какой-либо прогресс в урегулировании украинского конфликта или хоть какие-то содержательные дискуссии в Швейцарии, будет "крайне разочарован".
"Мы совершенно четко и многократно изложили нашу позицию на площадке Совета Безопасности ООН и в других форматах. Не думаю, что остаются какие-либо сомнения в нашей позиции по данному вопросу", - резюмировал первый зампостпреда РФ при ООН.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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