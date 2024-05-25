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Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции - РИА Новости, 25.05.2024
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13:39 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/kompensatsiya-1948314049.html
Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции
Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции - РИА Новости, 25.05.2024
Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции
Власти калифорнийского города Фонтана выплатят почти 900 тысяч долларов в качестве компенсации американцу из-за 17-часового допроса в полиции, в ходе которого... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:39
2024-05-25T13:39
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти калифорнийского города Фонтана выплатят почти 900 тысяч долларов в качестве компенсации американцу из-за 17-часового допроса в полиции, в ходе которого офицеры оказывали на него психологическое давление, чтобы он дал ложное признание в убийстве своего отца, который оказался жив, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на протоколы суда и видео допроса. "Город Фонтана согласился выплатить почти 900 тысяч долларов для урегулирования федерального иска, поданного мужчиной, заявившим, что полиция оказывала на него давление, чтобы он дал ложное признание в убийстве, которое не совершалось", - говорится в сообщении. Как отмечается, во время 17-часового допроса в августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны допросили Томаса Переса-младшего об исчезновении его отца. Подчёркивается, что о пропаже отца Перес заявил сам. Сообщается, что офицеры полиции утверждали, что тело его отца находится в морге, и пытались заставить его признаться в убийстве. Как пишет газета, когда Перес отверг обвинение, офицеры попытались убедить его, что он "забыл о преступлении". Газета отмечает, что тактики полиции, направленные на то, чтобы заставить мужчину признаться в убийстве, включали в себя психологическое давление. Например, полицейские привели собаку Переса в комнату для допросов и сказали, что она будет отправлена ​​на усыпление. Они также отвезли Переса на строительную площадку и попросили его прогуляться в поисках тела отца. Сообщается, что на фоне оказания психологического давления полиция не давала Пересу спать и отказывала ему в оказании психологической помощи, и в какой-то момент он вырвал на себе волосы, а когда полицейские вышли из комнаты, он завязал шнурки на шее, пытаясь повеситься. В конечном счёте, полиции удалось получить "признание" от мужчины. "На 16-м часу Перес сообщил полиции, что поссорился со своим отцом и нанес ему ножевое ранение", - пишет газета. Однако, как пишет газета, отец Переса был найден живым и невредимым - он остался на ночь в доме друга, а позже ждал рейса в международном аэропорту Лос-Анджелеса, чтобы навестить свою дочь в Северной Калифорнии. Отмечается, что полиция скрыла эту информацию и поместила Переса в психиатрическую больницу. После этого, согласно газете, Перес подал федеральный иск против города Фонтана, в результате которого присяжный заключил, что полицейские "подвергли Переса неконституционным психологическим пыткам".
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции

LAT: жителю Калифорнии выплатят $900 тысяч из-за пыток на 17-часовом допросе

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти калифорнийского города Фонтана выплатят почти 900 тысяч долларов в качестве компенсации американцу из-за 17-часового допроса в полиции, в ходе которого офицеры оказывали на него психологическое давление, чтобы он дал ложное признание в убийстве своего отца, который оказался жив, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на протоколы суда и видео допроса.
"Город Фонтана согласился выплатить почти 900 тысяч долларов для урегулирования федерального иска, поданного мужчиной, заявившим, что полиция оказывала на него давление, чтобы он дал ложное признание в убийстве, которое не совершалось", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, во время 17-часового допроса в августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны допросили Томаса Переса-младшего об исчезновении его отца. Подчёркивается, что о пропаже отца Перес заявил сам. Сообщается, что офицеры полиции утверждали, что тело его отца находится в морге, и пытались заставить его признаться в убийстве. Как пишет газета, когда Перес отверг обвинение, офицеры попытались убедить его, что он "забыл о преступлении".
Газета отмечает, что тактики полиции, направленные на то, чтобы заставить мужчину признаться в убийстве, включали в себя психологическое давление. Например, полицейские привели собаку Переса в комнату для допросов и сказали, что она будет отправлена ​​на усыпление. Они также отвезли Переса на строительную площадку и попросили его прогуляться в поисках тела отца.
Сообщается, что на фоне оказания психологического давления полиция не давала Пересу спать и отказывала ему в оказании психологической помощи, и в какой-то момент он вырвал на себе волосы, а когда полицейские вышли из комнаты, он завязал шнурки на шее, пытаясь повеситься. В конечном счёте, полиции удалось получить "признание" от мужчины.
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"На 16-м часу Перес сообщил полиции, что поссорился со своим отцом и нанес ему ножевое ранение", - пишет газета.
Однако, как пишет газета, отец Переса был найден живым и невредимым - он остался на ночь в доме друга, а позже ждал рейса в международном аэропорту Лос-Анджелеса, чтобы навестить свою дочь в Северной Калифорнии. Отмечается, что полиция скрыла эту информацию и поместила Переса в психиатрическую больницу.
После этого, согласно газете, Перес подал федеральный иск против города Фонтана, в результате которого присяжный заключил, что полицейские "подвергли Переса неконституционным психологическим пыткам".
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