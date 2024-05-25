https://ria.ru/20240525/kharkov-1948270462.html
В Харькове прогремели повторные взрывы
В Харькове прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 25.05.2024
В Харькове прогремели повторные взрывы
В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:59
2024-05-25T00:59
2024-05-25T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "Звучат повторные взрывы", — написал он. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение о воздушной тревоге действует в Харьковской области с 21:33. Как сообщал телеканал "Общественное", в городе прогремели не менее двух взрывов. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харькове прогремели повторные взрывы
Глава ОВА Синегубов: в Харькове прогремели повторные взрывы