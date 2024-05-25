https://ria.ru/20240525/kharkov-1948270462.html

В Харькове прогремели повторные взрывы

В Харькове прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 25.05.2024

В Харькове прогремели повторные взрывы

В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:59

2024-05-25T00:59

2024-05-25T11:15

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "Звучат повторные взрывы", — написал он. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение о воздушной тревоге действует в Харьковской области с 21:33. Как сообщал телеканал "Общественное", в городе прогремели не менее двух взрывов. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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