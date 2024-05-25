https://ria.ru/20240525/kamuflyazh-1948301639.html
В Севастополе волонтеры освоили технологию изготовления сложного камуфляжа
В Севастополе волонтеры освоили технологию изготовления сложного камуфляжа - РИА Новости, 25.05.2024
В Севастополе волонтеры освоили технологию изготовления сложного камуфляжа
Многодетная семья из Севастополя совместно с единомышленниками освоили технологию производства сложного камуфляжа для военной техники и личного состава... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:47
2024-05-25T11:47
2024-05-25T11:47
севастополь
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Многодетная семья из Севастополя совместно с единомышленниками освоили технологию производства сложного камуфляжа для военной техники и личного состава Вооруженных сил России, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, рассказала РИА Новости волонтер, жительница Севастополя Лариса. Она пояснила, что ее многодетная семья занимается изготовлением маскировочных сетей для подразделений Вооруженных сил России с начала проведения специальной военной операции. Спустя время к волонтёрам на помощь стали приходить новые люди. На данный момент они изготавливают маскировочные сети высокой сложности для любой техники, укрытий и разведывательных подразделений с учетом конкретных требований. "Просьб очень много. Укрыть технику, укрыть окоп. Наши ребята, слава богу, не сидят на месте, идут вперед… Запрос на укрытие танков и БТР сейчас очень большой. На данный момент у нас очень большая заявка из разных подразделений… Когда просят изготовит сеть, мне нужно знать местность, где они находятся. И уже тогда под местность мы подбираем расцветку материала… Делаем пятна, обвязываем какой-то травой. Постоянно идет совершенствование… Сети нужны разные. Не делаем только зеленые или только белые", - рассказала Лариса. Она отметила, что в основном камуфляж готовится для использования на запорожском и херсонском направлениях, но также элементы маскировки отправляются и на донецкое направление. Доставляет масксети в расположение частей ВС РФ в зоне СВО глава семьи, отец пятерых детей, командир взвода роты Севастопольского Народного ополчения Республики Крым и Севастополя, под руководством командира роты Александра Синявского. "Сети легкие. Мы делаем не только сети. Мы делаем еще костюмы, в которые укрываются во время выполнения заданий. Есть определенные виды костюмов, которые должны быть легкие, и они должны легко сбрасываться. Костюмы "Ворон", "Леший" и просто укрывные полотна. На данный момент мы делаем для херсонского направления. Они прислали фотографию, и получается много рыжего цвета. Мы изготавливаем сеть, в которой присутствуют рыжие пятна", - рассказала Лариса.
https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899433662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, республика крым, общество, вооруженные силы рф
Севастополь, Россия, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ
В Севастополе волонтеры освоили технологию изготовления сложного камуфляжа
В Севастополе волонтеры освоили технологию создания сложного камуфляжа для ВС РФ
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Многодетная семья из Севастополя совместно с единомышленниками освоили технологию производства сложного камуфляжа для военной техники и личного состава Вооруженных сил России, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, рассказала РИА Новости волонтер, жительница Севастополя Лариса.
Она пояснила, что ее многодетная семья занимается изготовлением маскировочных сетей для подразделений Вооруженных сил России с начала проведения специальной военной операции. Спустя время к волонтёрам на помощь стали приходить новые люди. На данный момент они изготавливают маскировочные сети высокой сложности для любой техники, укрытий и разведывательных подразделений с учетом конкретных требований.
"Просьб очень много. Укрыть технику, укрыть окоп. Наши ребята, слава богу, не сидят на месте, идут вперед… Запрос на укрытие танков и БТР сейчас очень большой. На данный момент у нас очень большая заявка из разных подразделений… Когда просят изготовит сеть, мне нужно знать местность, где они находятся. И уже тогда под местность мы подбираем расцветку материала… Делаем пятна, обвязываем какой-то травой. Постоянно идет совершенствование… Сети нужны разные. Не делаем только зеленые или только белые", - рассказала Лариса.
Она отметила, что в основном камуфляж готовится для использования на запорожском и херсонском направлениях, но также элементы маскировки отправляются и на донецкое направление. Доставляет масксети в расположение частей ВС РФ в зоне СВО глава семьи, отец пятерых детей, командир взвода роты Севастопольского Народного ополчения Республики Крым и Севастополя, под руководством командира роты Александра Синявского.
"Сети легкие. Мы делаем не только сети. Мы делаем еще костюмы, в которые укрываются во время выполнения заданий. Есть определенные виды костюмов, которые должны быть легкие, и они должны легко сбрасываться. Костюмы "Ворон", "Леший" и просто укрывные полотна. На данный момент мы делаем для херсонского направления. Они прислали фотографию, и получается много рыжего цвета. Мы изготавливаем сеть, в которой присутствуют рыжие пятна", - рассказала Лариса.