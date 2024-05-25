Рейтинг@Mail.ru
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 25.05.2024 (обновлено: 17:45 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин
Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:45
2024-05-25T17:45
безопасность
россия
владимир путин
королев
дмитрий медведев
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948335634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d69b5490a78c3ae7ae1f8996dd690c62.jpg
КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве."За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — сказал глава государства.По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза. "Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал президент.При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, отметил Путин.Он также призвал задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для его дальнейшего развития, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе.Кроме того, глава государства поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".По словам президента, важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий."Освоение гражданской высокотехнологичной продукции &lt;...&gt; для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы на долгосрочную перспективу", — пояснил он.Как подчеркнул Путин, за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом."То, где мы находимся, предприятие, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ. Вот когда начинали", — напомнил глава государства, уточнив, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сейчас — 56.Как указал президент, Россия всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована".Встреча проходила на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). На ней присутствовали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК.
https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html
https://ria.ru/20240330/shoygu-1936789292.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о важности работы на опережение в области оборонной промышленности
Путин на совещании с руководством предприятий "оборонки" призвал все время быть на шаг впереди, опережать противника, тогда победа будет гарантирована
2024-05-25T16:45
true
PT0M32S
Путин об экономике вооруженных сил
Путин об экономике вооруженных сил
2024-05-25T16:45
true
PT0M21S
Путин о важности работы на опережение в области оборонной промышленности
Путин на совещании с руководством предприятий "оборонки" призвал все время быть на шаг впереди, опережать противника, тогда победа будет гарантирована
2024-05-25T16:45
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948335634_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26438834bca549e0ed8c1c496b19554c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, королев, дмитрий медведев, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Королев, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин

Путин: российский ОПК значительно нарастил производство за время спецоперации

Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.
"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — сказал глава государства.
По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
"Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал президент.
При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, отметил Путин.
Он также призвал задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для его дальнейшего развития, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе.
Кроме того, глава государства поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
Авиалайнер МС-21 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21
17 мая, 22:29
По словам президента, важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий.
"Освоение гражданской высокотехнологичной продукции <...> для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы на долгосрочную перспективу", — пояснил он.
Как подчеркнул Путин, за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом.
Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Шойгу потребовал от работников завода ОПК на Алтае пахать в три смены
30 марта, 09:51
"То, где мы находимся, предприятие, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ. Вот когда начинали", — напомнил глава государства, уточнив, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сейчас — 56.
Как указал президент, Россия всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована".
Встреча проходила на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). На ней присутствовали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинКоролевДмитрий МедведевСергей ШойгуТактическое ракетное вооружение (корпорация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала