https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин
Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:45
2024-05-25T16:45
2024-05-25T17:45
безопасность
россия
владимир путин
королев
дмитрий медведев
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве."За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — сказал глава государства.По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза. "Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал президент.При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, отметил Путин.Он также призвал задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для его дальнейшего развития, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе.Кроме того, глава государства поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".По словам президента, важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий."Освоение гражданской высокотехнологичной продукции <...> для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы на долгосрочную перспективу", — пояснил он.Как подчеркнул Путин, за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом."То, где мы находимся, предприятие, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ. Вот когда начинали", — напомнил глава государства, уточнив, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сейчас — 56.Как указал президент, Россия всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована".Встреча проходила на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). На ней присутствовали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК.
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Путин о важности работы на опережение в области оборонной промышленности
Путин на совещании с руководством предприятий "оборонки" призвал все время быть на шаг впереди, опережать противника, тогда победа будет гарантирована
2024-05-25T16:45
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PT0M32S
Путин об экономике вооруженных сил
Путин об экономике вооруженных сил
2024-05-25T16:45
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PT0M21S
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Путин о важности работы на опережение в области оборонной промышленности
Путин на совещании с руководством предприятий "оборонки" призвал все время быть на шаг впереди, опережать противника, тогда победа будет гарантирована
2024-05-25T16:45
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, королев, дмитрий медведев, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Королев, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин
Путин: российский ОПК значительно нарастил производство за время спецоперации
КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.
"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — сказал глава государства.
По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
"Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал президент.
При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, отметил Путин.
Он также призвал задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для его дальнейшего развития, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе.
Кроме того, глава государства поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
По словам президента, важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий.
"Освоение гражданской высокотехнологичной продукции <...> для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы на долгосрочную перспективу", — пояснил он.
Как подчеркнул Путин, за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом.
"То, где мы находимся, предприятие, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ. Вот когда начинали", — напомнил глава государства, уточнив, что в те годы в составе КТРВ
было шесть предприятий, а сейчас — 56.
Как указал президент, Россия
всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована".
Встреча проходила на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). На ней присутствовали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК.