https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html

Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин

Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024

Предприятия ОПК значительно нарастили производство, заявил Путин

Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:45

2024-05-25T16:45

2024-05-25T17:45

безопасность

россия

владимир путин

королев

дмитрий медведев

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве."За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — сказал глава государства.По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза. "Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", — сказал президент.При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, отметил Путин.Он также призвал задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, дать возможность для его дальнейшего развития, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе.Кроме того, глава государства поручил сосредоточиться на выстраивании экономики вооруженных сил, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".По словам президента, важное значение имеет и диверсификация оборонных предприятий."Освоение гражданской высокотехнологичной продукции <...> для повышения стабильности организаций ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы на долгосрочную перспективу", — пояснил он.Как подчеркнул Путин, за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом."То, где мы находимся, предприятие, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ. Вот когда начинали", — напомнил глава государства, уточнив, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сейчас — 56.Как указал президент, Россия всегда должна быть на шаг впереди и опережать противника, тогда "победа будет гарантирована".Встреча проходила на площадке АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). На ней присутствовали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также главы различных предприятий ОПК.

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Путин о важности работы на опережение в области оборонной промышленности Путин на совещании с руководством предприятий "оборонки" призвал все время быть на шаг впереди, опережать противника, тогда победа будет гарантирована 2024-05-25T16:45 true PT0M32S

Путин об экономике вооруженных сил Путин об экономике вооруженных сил 2024-05-25T16:45 true PT0M21S

Путин о важности работы на опережение в области оборонной промышленности Путин на совещании с руководством предприятий "оборонки" призвал все время быть на шаг впереди, опережать противника, тогда победа будет гарантирована 2024-05-25T16:45 true PT0M32S

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безопасность, россия, владимир путин, королев, дмитрий медведев, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)