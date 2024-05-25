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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 25.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в 9.00 субботы сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:28
2024-05-25T09:28
2024-05-25T09:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 субботы сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 9.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку