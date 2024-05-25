https://ria.ru/20240525/gorlovka-1948289780.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 25.05.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в 9.00 субботы сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:28

2024-05-25T09:28

2024-05-25T09:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 субботы сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 9.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины