В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам
Welt: Германия хочет равномерного распределения украинских беженцев в ЕС
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза, заявила представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер газете Die Welt.
В министерстве сообщили, что для Берлина важно обеспечить общеевропейский подход для предотвращения вторичной миграции для новых беженцев.
"Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу", — сказала представитель.
Одна из возможных мер - ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет Welt. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей беженцам свободно ездить из одной страны ЕС в другую.
В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.
Одна из возможных мер - ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет Welt. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей беженцам свободно ездить из одной страны ЕС в другую.
В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.