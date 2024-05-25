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В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам - РИА Новости, 25.05.2024
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16:40 25.05.2024 (обновлено: 16:48 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам - РИА Новости, 25.05.2024
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам
Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза, заявила представитель немецкого федерального министра... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:40
2024-05-25T16:48
в мире
германия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза, заявила представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер газете Die Welt.В министерстве сообщили, что для Берлина важно обеспечить общеевропейский подход для предотвращения вторичной миграции для новых беженцев. "Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу", — сказала представитель. Одна из возможных мер - ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет Welt. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей беженцам свободно ездить из одной страны ЕС в другую. В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948303440.html
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в мире, германия, украина, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Евросоюз
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам

Welt: Германия хочет равномерного распределения украинских беженцев в ЕС

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза, заявила представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер газете Die Welt.
В министерстве сообщили, что для Берлина важно обеспечить общеевропейский подход для предотвращения вторичной миграции для новых беженцев.
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"Поэтому мы должны стремиться к равномерному распределению вновь прибывших с Украины по всему Евросоюзу", — сказала представитель.

Одна из возможных мер - ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, пишет Welt. Для этого пришлось бы восстановить действие 11-й Директивы о массовом притоке, запрещающей беженцам свободно ездить из одной страны ЕС в другую.

В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.
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