https://ria.ru/20240525/gaza-1948285815.html

Зампостпреда России при ООН высказался об операции Израиля в Газе

Зампостпреда России при ООН высказался об операции Израиля в Газе - РИА Новости, 25.05.2024

Зампостпреда России при ООН высказался об операции Израиля в Газе

За месяцы военной операции в секторе Газа Израиль не достиг ни одной из своих целей и подрывает усилия международных посредников по освобождению заложников,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:35

2024-05-25T08:35

2024-05-25T10:26

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ООН, 25 мая — РИА Новости. За месяцы военной операции в секторе Газа Израиль не достиг ни одной из своих целей и подрывает усилия международных посредников по освобождению заложников, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Израиль не имеет абсолютно никакого стимула прекращать боевые действия, несмотря на то что они продолжаются уже семь месяцев. И совершенно очевидно, что он не выполнил ни одну из целей своей операции, заявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вызывает особенную обеспокоенность то, что жизни заложников, захваченных ХАМАС, находятся в явной опасности, а Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы решить эту проблему", — сказал он.По мнению собеседника агентства, такая позиция Тель-Авива осложняет усилия международных посредников, которые содействуют прекращению огня в Газе, и в конечном счете освобождению заложников.С другой стороны, добавил Полянский, США обладают рычагами давления на Израиль, но отказываются их использовать, зато критикуют любые призывы привлечь израильское руководство к ответственности за характер ведения боевых действий. К тому же они до последнего выступали против идеи о прекращении огня."Затем они сделали все возможное, чтобы подорвать предложение о наделении палестинцев полными правами на членство в ООН. Таким образом, это обнажает их лицо и их истинные намерения применительно к Газе и Израилю", — заключил дипломат.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 36 тысяч человек, пострадали более 80 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240524/operatsiya-1948169871.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон