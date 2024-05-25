https://ria.ru/20240525/gaz-1948319494.html

В Венгрии рассказали о гарантиях Болгарии по "Турецкому потоку"

В Венгрии рассказали о гарантиях Болгарии по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 25.05.2024

В Венгрии рассказали о гарантиях Болгарии по "Турецкому потоку"

Болгария гарантирует Венгрии, что газ из РФ по "Турецкому потоку" будет поступать бесперебойно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:45

2024-05-25T14:45

2024-05-25T14:45

экономика

болгария

венгрия

россия

петер сийярто

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 25 мая - РИА Новости. Болгария гарантирует Венгрии, что газ из РФ по "Турецкому потоку" будет поступать бесперебойно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы неоднократно получали гарантии от Болгарии, что и в последующий период можем рассчитывать на них, можем рассчитывать на их правильное отношение и что газопровод "Турецкий поток" будет функционировать как один из самых безопасных и предсказуемых маршрутов в Европе и в будущий период", - сказал Сийярто в видеообращении после переговоров с болгарским коллегой Владимиром Малиновым, которое транслировалось в соцсети. Сийярто добавил, что Венгрия и Болгария сотрудничают в атомной сфере, поскольку Болгария планирует, как и Венгрия, в будущем увеличить долю атомной энергии в энергобалансе. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. В декабре народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240416/vengriya-1940355535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, болгария, венгрия, россия, петер сийярто, турецкий поток