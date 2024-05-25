https://ria.ru/20240525/gastroenterolog-1948273954.html

Гастроэнтеролог рассказала о правилах гигиены перед пикником

Гастроэнтеролог рассказала о правилах гигиены перед пикником - РИА Новости, 25.05.2024

Гастроэнтеролог рассказала о правилах гигиены перед пикником

Отправляясь на дачу или пикник, необходимо помнить о правилах гигиены, а перед употреблением зелени и овощей рекомендуется замачивать их в воде, сообщила РИА... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T02:37

2024-05-25T02:37

2024-05-25T02:38

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отправляясь на дачу или пикник, необходимо помнить о правилах гигиены, а перед употреблением зелени и овощей рекомендуется замачивать их в воде, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "На даче или на пикнике важно помнить про соблюдение норм гигиены, которые всем известны. Во-первых, это тщательное мытье овощей и фруктов, особенно зелени. Есть разные варианты обработки: зелень, а также и овощи, помидоры, огурцы можно замачивать в воде некоторое время и потом уже употреблять в пищу, если это свежие виды. А если они предназначены для приготовления блюд, то для них достаточно просто мытья", - отметила Багатова. Гастроэнтеролог также рассказала, что при обработке фруктов наоборот не стоит прибегать к замачиванию. "А то, что касается фруктов, замачивание тут особо не приветствуется, достаточно тщательного мытья, чтобы не нарушить те полезные вещества, которые содержатся в фруктах и ягодах", - рассказала врач.

https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html

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