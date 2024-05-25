https://ria.ru/20240525/frantsiya-1948316633.html

Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека

Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека - РИА Новости, 25.05.2024

Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека

Французские правоохранители провели задержания 173 человек на прошедшей накануне протестной акции сторонников экодвижения в Париже у офисов Amundi, которая... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:09

2024-05-25T14:09

2024-05-25T14:11

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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Французские правоохранители провели задержания 173 человек на прошедшей накануне протестной акции сторонников экодвижения в Париже у офисов Amundi, которая входит в список акционеров нефтегазовой компании TotalEnergies, передает в субботу телеканал BFMTV. "Префектура полиции Парижа сообщила, что в пятницу, 24 мая, 173 человека были задержаны после акции в Париже сторонников климатического движения, проведенной у офиса компании по управлению активами Amundi в день общего собрания акционеров", - передает телеканал. Протестующие обвиняют компанию в том, что она является одним из крупнейших акционеров TotalEnergies. Изначально экоактивисты планировали сорвать собрание акционеров TotalEnergies, однако столкнувшись со "значительным полицейским присутствием" у офисов группы протестующие решили переместиться к зданию Amundi. Общее собрание акционеров состоялось, несмотря на то, активисты смогли прорваться в здание. Часть фасада была изрисована краской, несколько окон были разбиты. Ряд сотрудников службы безопасности получили незначительные ранения, говорится в материале канала. Компания намерена "подать жалобу в связи с насилием, совершенным в отношении отдельных лиц, и нанесенным материальным ущербом".

https://rsport.ria.ru/20240501/parizh-1943352933.html

https://rsport.ria.ru/20240512/olimpiada-1945471929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция