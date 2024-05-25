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Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека - РИА Новости, 25.05.2024
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14:09 25.05.2024 (обновлено: 14:11 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/frantsiya-1948316633.html
Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека
Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека - РИА Новости, 25.05.2024
Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека
Французские правоохранители провели задержания 173 человек на прошедшей накануне протестной акции сторонников экодвижения в Париже у офисов Amundi, которая... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:09
2024-05-25T14:11
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Французские правоохранители провели задержания 173 человек на прошедшей накануне протестной акции сторонников экодвижения в Париже у офисов Amundi, которая входит в список акционеров нефтегазовой компании TotalEnergies, передает в субботу телеканал BFMTV. "Префектура полиции Парижа сообщила, что в пятницу, 24 мая, 173 человека были задержаны после акции в Париже сторонников климатического движения, проведенной у офиса компании по управлению активами Amundi в день общего собрания акционеров", - передает телеканал. Протестующие обвиняют компанию в том, что она является одним из крупнейших акционеров TotalEnergies. Изначально экоактивисты планировали сорвать собрание акционеров TotalEnergies, однако столкнувшись со "значительным полицейским присутствием" у офисов группы протестующие решили переместиться к зданию Amundi. Общее собрание акционеров состоялось, несмотря на то, активисты смогли прорваться в здание. Часть фасада была изрисована краской, несколько окон были разбиты. Ряд сотрудников службы безопасности получили незначительные ранения, говорится в материале канала. Компания намерена "подать жалобу в связи с насилием, совершенным в отношении отдельных лиц, и нанесенным материальным ущербом".
https://rsport.ria.ru/20240501/parizh-1943352933.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Во Франции на акции экоактивистов задержали 173 человека

BFMTV: в Париже на протестах у офиса Amundi задержали 173 экоактивиста

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Французские правоохранители провели задержания 173 человек на прошедшей накануне протестной акции сторонников экодвижения в Париже у офисов Amundi, которая входит в список акционеров нефтегазовой компании TotalEnergies, передает в субботу телеканал BFMTV.
"Префектура полиции Парижа сообщила, что в пятницу, 24 мая, 173 человека были задержаны после акции в Париже сторонников климатического движения, проведенной у офиса компании по управлению активами Amundi в день общего собрания акционеров", - передает телеканал.
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Протестующие обвиняют компанию в том, что она является одним из крупнейших акционеров TotalEnergies.
Изначально экоактивисты планировали сорвать собрание акционеров TotalEnergies, однако столкнувшись со "значительным полицейским присутствием" у офисов группы протестующие решили переместиться к зданию Amundi.
Общее собрание акционеров состоялось, несмотря на то, активисты смогли прорваться в здание. Часть фасада была изрисована краской, несколько окон были разбиты. Ряд сотрудников службы безопасности получили незначительные ранения, говорится в материале канала. Компания намерена "подать жалобу в связи с насилием, совершенным в отношении отдельных лиц, и нанесенным материальным ущербом".
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