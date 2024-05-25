https://ria.ru/20240525/evakuatsiya-1948291030.html

На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек

На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек - РИА Новости, 25.05.2024

На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек

Более 11 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:35

2024-05-25T09:35

2024-05-25T09:36

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 11 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Ранее украинские власти сообщали, что из приграничных районов Харьковской области эвакуированы почти 10 тысяч человек. "Всего эвакуировали 11 тысяч 90 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", - написал Синегубов.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина