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На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 25.05.2024 (обновлено: 09:36 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/evakuatsiya-1948291030.html
На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек
На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек - РИА Новости, 25.05.2024
На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек
Более 11 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:35
2024-05-25T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 11 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Ранее украинские власти сообщали, что из приграничных районов Харьковской области эвакуированы почти 10 тысяч человек. "Всего эвакуировали 11 тысяч 90 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", - написал Синегубов.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
На Украине заявили об эвакуации из Харьковской области 11 тысяч человек

Синегубов: из трех районов Харьковской области эвакуировали 11 тысяч 90 человек

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 11 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее украинские власти сообщали, что из приграничных районов Харьковской области эвакуированы почти 10 тысяч человек.
"Всего эвакуировали 11 тысяч 90 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", - написал Синегубов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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