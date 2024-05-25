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Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ - РИА Новости, 25.05.2024
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Религия
 
18:20 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/ekzarkhata-1948345079.html
Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ
Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ - РИА Новости, 25.05.2024
Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки священнику Георгию Максимову за участие в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T18:20
2024-05-25T18:20
религия
африка
россия
владимир путин
епифаний думенко
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки священнику Георгию Максимову за участие в подготовке форума "Россия-Африка" в июле 2023 года. "Председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов получил благодарственное письмо президента России В.В. Путина в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте. В документе отмечается значительный вклад отца Георгия в подготовку и проведение второго саммита "Россия-Африка" (27-28 июля 2023 года), в ходе которого которого была полноценно представлена деятельность Патриаршего экзархата", – говорится на сайте экзархата. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию. Митрополит Зарайский Константин (Островский) возглавляет экзархат с октября 2023 года.
https://ria.ru/20240207/ekzarkhat_afriki-1925686144.html
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африка, россия, владимир путин, епифаний думенко, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Африка, Россия, Владимир Путин, Епифаний Думенко, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ

Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ за форум

CC BY-SA 4.0 / Александр Филиппов / Иерей Георгий Максимов
Иерей Георгий Максимов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Александр Филиппов /
Иерей Георгий Максимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки священнику Георгию Максимову за участие в подготовке форума "Россия-Африка" в июле 2023 года.
"Председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов получил благодарственное письмо президента России В.В. Путина в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте. В документе отмечается значительный вклад отца Георгия в подготовку и проведение второго саммита "Россия-Африка" (27-28 июля 2023 года), в ходе которого которого была полноценно представлена деятельность Патриаршего экзархата", – говорится на сайте экзархата.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
Митрополит Зарайский Константин (Островский) возглавляет экзархат с октября 2023 года.
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РелигияАфрикаРоссияВладимир ПутинЕпифаний ДуменкоЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Русская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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