https://ria.ru/20240525/ekzarkhata-1948345079.html

Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ

Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ - РИА Новости, 25.05.2024

Путин поблагодарил главу миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки священнику Георгию Максимову за участие в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:20

2024-05-25T18:20

2024-05-25T18:20

религия

африка

россия

владимир путин

епифаний думенко

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776494026_0:272:662:644_1920x0_80_0_0_144d45e6595d87ac0d5dcda37ef8afc9.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки священнику Георгию Максимову за участие в подготовке форума "Россия-Африка" в июле 2023 года. "Председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов получил благодарственное письмо президента России В.В. Путина в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте. В документе отмечается значительный вклад отца Георгия в подготовку и проведение второго саммита "Россия-Африка" (27-28 июля 2023 года), в ходе которого которого была полноценно представлена деятельность Патриаршего экзархата", – говорится на сайте экзархата. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию. Митрополит Зарайский Константин (Островский) возглавляет экзархат с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240207/ekzarkhat_afriki-1925686144.html

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, россия, владимир путин, епифаний думенко, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)