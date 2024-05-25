https://ria.ru/20240525/dtp-1948277089.html

В Москве автомобиль столкнулся с ограждением и загорелся

В Москве автомобиль столкнулся с ограждением и загорелся - РИА Новости, 25.05.2024

В Москве автомобиль столкнулся с ограждением и загорелся

На МКАД в Москве автомобиль на высокой скорости въехал в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T04:29

2024-05-25T04:29

2024-05-25T13:40

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На МКАД в Москве автомобиль на высокой скорости въехал в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 17-го километра МКАД (в районе съезда №13) автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся. На месте работают оперативные службы города", — говорится в публикации. На видео с места событий видно, как машина, предположительно такси (окрашена в желтый цвет и с соответствующим знаком на крыше) на высокой скорости въезжает в ограждение и переворачивается. Мгновение спустя авто вспыхнуло. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.Для движения на этом участке МКАД сейчас доступны две полосы из пяти, водителей просят выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240524/avariya-1948239508.html

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2024

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происшествия, москва, россия