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Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга"
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.05.2024
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга"
Ударный FPV-дрон российских десантников группировки войск "Днепр" в воздушном бою над Херсонской областью сбил тяжелый гексакоптер-бомбардировщик украинской... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:07
2024-05-25T05:07
2024-05-25T05:27
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Ударный FPV-дрон российских десантников группировки войск "Днепр" в воздушном бою над Херсонской областью сбил тяжелый гексакоптер-бомбардировщик украинской армии "Баба-Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Запустив с левого берега Днепра FPV-дрон для уничтожения живой силы и техники украинской армии на правом берегу, оператор российского беспилотника заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба-Яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку, оператор FPV-дрона принял решение атаковать гексакоптер противника. Набрав высоту, FPV-дрон ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, который взорвался и упал на нашей территории, не причинив вреда российским военнослужащим и их объектам", - сообщили в военном ведомстве. После падения коптер-бомбардировщик был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его остатки в расположение подразделений ВС РФ группировки войск "Днепр".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга"
Минобороны: FPV-дрон десантников ВДВ сбил украинский беспилотник "Баба-Яга"