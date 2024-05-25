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Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 25.05.2024 (обновлено: 05:27 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/drony-1948278300.html
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга"
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга" - РИА Новости, 25.05.2024
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга"
Ударный FPV-дрон российских десантников группировки войск "Днепр" в воздушном бою над Херсонской областью сбил тяжелый гексакоптер-бомбардировщик украинской... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:07
2024-05-25T05:27
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Ударный FPV-дрон российских десантников группировки войск "Днепр" в воздушном бою над Херсонской областью сбил тяжелый гексакоптер-бомбардировщик украинской армии "Баба-Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Запустив с левого берега Днепра FPV-дрон для уничтожения живой силы и техники украинской армии на правом берегу, оператор российского беспилотника заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба-Яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку, оператор FPV-дрона принял решение атаковать гексакоптер противника. Набрав высоту, FPV-дрон ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, который взорвался и упал на нашей территории, не причинив вреда российским военнослужащим и их объектам", - сообщили в военном ведомстве. После падения коптер-бомбардировщик был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его остатки в расположение подразделений ВС РФ группировки войск "Днепр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские десантники сбили украинский беспилотник "Баба-Яга"

Минобороны: FPV-дрон десантников ВДВ сбил украинский беспилотник "Баба-Яга"

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Ударный FPV-дрон российских десантников группировки войск "Днепр" в воздушном бою над Херсонской областью сбил тяжелый гексакоптер-бомбардировщик украинской армии "Баба-Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Запустив с левого берега Днепра FPV-дрон для уничтожения живой силы и техники украинской армии на правом берегу, оператор российского беспилотника заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба-Яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку, оператор FPV-дрона принял решение атаковать гексакоптер противника. Набрав высоту, FPV-дрон ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, который взорвался и упал на нашей территории, не причинив вреда российским военнослужащим и их объектам", - сообщили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
После падения коптер-бомбардировщик был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его остатки в расположение подразделений ВС РФ группировки войск "Днепр".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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