https://ria.ru/20240525/dneproges-1948269924.html

Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты

Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты - РИА Новости, 25.05.2024

Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:49

2024-05-25T00:49

2024-05-25T00:49

россия

херсонская область

украина

владимир рогов

владимир сальдо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828079988_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_cdf713343e348d4a844e193a7a3e23d2.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, открыты шандорные затворы. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления. "Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность - шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС", - написал Рогов. Он отметил, что затворы открыли из-за невозможности генерировать электроэнергию на станции из-за повреждения генераторов: необходимость в сбросе воды осталась прежней, поэтому ее начали сбрасывать напрямую.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , украина, владимир рогов, владимир сальдо, в мире