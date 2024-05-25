Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/dneproges-1948269924.html
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты - РИА Новости, 25.05.2024
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:49
2024-05-25T00:49
россия
херсонская область
украина
владимир рогов
владимир сальдо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828079988_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_cdf713343e348d4a844e193a7a3e23d2.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, открыты шандорные затворы. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления. "Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность - шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС", - написал Рогов. Он отметил, что затворы открыли из-за невозможности генерировать электроэнергию на станции из-за повреждения генераторов: необходимость в сбросе воды осталась прежней, поэтому ее начали сбрасывать напрямую.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828079988_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_d96cd63bd94a6673a3f35ff291e4abb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , украина, владимир рогов, владимир сальдо, в мире
Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Рогов, Владимир Сальдо, В мире
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты

Рогов: шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, открыты шандорные затворы

CC BY-SA 4.0 / Anatoliy Volkov / Днепровская ГЭС
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Anatoliy Volkov /
Днепровская ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, открыты шандорные затворы.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
"Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность - шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС", - написал Рогов.
Он отметил, что затворы открыли из-за невозможности генерировать электроэнергию на станции из-за повреждения генераторов: необходимость в сбросе воды осталась прежней, поэтому ее начали сбрасывать напрямую.
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Восстановлением Днепрогэс займется Россия, уверен Рогов
26 марта, 11:49
 
РоссияХерсонская областьУкраинаВладимир РоговВладимир СальдоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала