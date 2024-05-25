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Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты - РИА Новости, 25.05.2024
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:49
2024-05-25T00:49
2024-05-25T00:49
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, открыты шандорные затворы. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления. "Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность - шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС", - написал Рогов. Он отметил, что затворы открыли из-за невозможности генерировать электроэнергию на станции из-за повреждения генераторов: необходимость в сбросе воды осталась прежней, поэтому ее начали сбрасывать напрямую.
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Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Рогов, Владимир Сальдо, В мире
Рогов заявил, что шлюзы на ДнепроГЭС закрыты
Рогов: шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, открыты шандорные затворы