https://ria.ru/20240525/dnepr-1948283028.html

Левобережью Днепра не угрожает подтопление, сообщили в МЧС

Левобережью Днепра не угрожает подтопление, сообщили в МЧС - РИА Новости, 25.05.2024

Левобережью Днепра не угрожает подтопление, сообщили в МЧС

Населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов Украиной воды на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T07:51

2024-05-25T07:51

2024-05-25T08:46

украина

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828079988_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_cdf713343e348d4a844e193a7a3e23d2.jpg

ГЕНИЧЕСК, 25 мая — РИА Новости. Населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов Украиной воды на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов."Главное управление МЧС России по Херсонской области ранее уже получило прогноз возможных рисков в случае сброса воды из шлюзов плотины на ДнепроГЭС. Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды", — сказал он.В МЧС прогнозируют, что скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, после чего вода равномерно стечет в низовья Днепра.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, киевские власти открыли шлюзы на плотине ДнепроГЭС и начали сброс воды, из-за чего острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления. Председатель комиссии Общественной палаты по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что на ДнепроГЭС открыли не шлюзы, а только шандорные затворы.В МЧС подчеркнули, что контролируют ситуацию на левобережье Днепра.В ночь на 6 июня 2023 года, после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, рухнула плотина Каховской ГЭС. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. Президент Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия эвакуировали около девяти тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html

украина

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия