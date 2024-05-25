https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html

Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий

Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 25.05.2024

Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий

Начальник отдела безопасности ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:38

2024-05-25T15:38

2024-05-25T15:38

происшествия

россия

орловская область

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начальник отдела безопасности ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии… по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе. Как отмечается, в апреле 2024 года начальник отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области незаконно организовал передачу осужденному спортивного инвентаря, запрещенного на территории колонии, а также свидание со знакомой. Кроме того, фигурант обеспечил ему освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения. "Подозреваемый задержан следователем", – добавили в СУСК. Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Фигурант давал подчиненным указания беспрепятственно проносить осужденному продукты и товарно-материальные ценности без документов, также с его помощью осужденного на несколько дней освободили от работы в колонии через медчасть учреждения.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, россия, орловская область