Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 25.05.2024
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий
Начальник отдела безопасности ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:38
2024-05-25T15:38
происшествия
россия
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начальник отдела безопасности ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии… по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе. Как отмечается, в апреле 2024 года начальник отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области незаконно организовал передачу осужденному спортивного инвентаря, запрещенного на территории колонии, а также свидание со знакомой. Кроме того, фигурант обеспечил ему освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения. "Подозреваемый задержан следователем", – добавили в СУСК. Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Фигурант давал подчиненным указания беспрепятственно проносить осужденному продукты и товарно-материальные ценности без документов, также с его помощью осужденного на несколько дней освободили от работы в колонии через медчасть учреждения.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20231208/prigovor-1914639451.html
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, орловская область
Происшествия, Россия, Орловская область
Сотрудника колонии в Орловской области задержали за превышение полномочий

СК задержал сотрудника колонии в Орловской области за превышение полномочий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начальник отдела безопасности ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
"В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности исправительной колонии… по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
Вчера, 08:00
Как отмечается, в апреле 2024 года начальник отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области незаконно организовал передачу осужденному спортивного инвентаря, запрещенного на территории колонии, а также свидание со знакомой. Кроме того, фигурант обеспечил ему освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.
"Подозреваемый задержан следователем", – добавили в СУСК.
Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Фигурант давал подчиненным указания беспрепятственно проносить осужденному продукты и товарно-материальные ценности без документов, также с его помощью осужденного на несколько дней освободили от работы в колонии через медчасть учреждения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Орловской области вынесли приговор рецидивисту, пытавшему утюгом приятеля
8 декабря 2023, 15:45
 
ПроисшествияРоссияОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала