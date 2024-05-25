https://ria.ru/20240525/debaty-1948347360.html

Макрон выразил готовность к дебатам с Ле Пен

Макрон выразил готовность к дебатам с Ле Пен - РИА Новости, 25.05.2024

Макрон выразил готовность к дебатам с Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов до выборов в Европарламент принять участие в дебатах против главы фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:35

2024-05-25T18:35

2024-05-25T18:35

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

европарламент

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944313778_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd76f9d9b536c6a8a390f1e65be9bf5f.jpg

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов до выборов в Европарламент принять участие в дебатах против главы фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Ранее Марин Ле Пен заявила, что готова участвовать в дебатах с Макроном либо после европейских выборов, чтобы президент учитывал их результаты, либо до их проведения, если он возьмет обязательство уйти в отставку или распустить Нацсобрание в случае поражения его партии "Возрождение". "Я готов к дебатам с госпожой Ле Пен уже сейчас", - сказал он в интервью изданию Parisien. Однако, как пишет газета, в Елисейском дворце отмахнулись от поставленных Ле Пен условий. "Если мы считаем, что на этих выборах (в Европейский парламент - ред.) поставлена часть судьбы Франции, а я считаю, что это так, то нам нужно провести дебаты. Я в ее распоряжении. Мяч на ее стороне", - добавил президент. Приглашение на участие в дебатах действует две недели. Вскоре после публикации Parisien Ле Пен вновь повторила условия проведения дебатов с Макроном. "Если президент Республики, который является главой государства, а не большинства, выходит на избирательную арену, то он должен взять на себя ответственность за последствия. Так что я буду участвовать в дебатах против Эммануэля Макрона, если он предложит свою отставку или роспуск Национального собрания в случае провала списка от партии "Возрождение", - написала она в соцсети X. В преддверии выборов в Европарламент 9 июня крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с большим отрывом лидирует в опросах. За участвующего в европейских выборах президента "Национального объединения" Жордана Барделля готовы проголосовать 31% избирателей, в то время как кандидата от партии президента Эммануэля Макрона Валери Айер поддерживают лишь 17% граждан.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240329/samovnushenie-1936521045.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент, возрождение