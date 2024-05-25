https://ria.ru/20240525/blagoustroystvo-1948661264.html

Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы

Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы - РИА Новости, 27.05.2024

Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о планах благоустройства Юго-Восточного округа города, дли жителей создадут девять комфортных и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-25T16:27

2024-05-25T16:27

2024-05-27T15:21

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о планах благоустройства Юго-Восточного округа города, дли жителей создадут девять комфортных и интересных общественных пространств. "Продолжаю рассказывать о планах благоустройства города. В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей девять комфортных и интересных общественных пространств", - говорится в сообщении. В рамках благоустройства приведут в порядок сквер Федора Полетаева, Аллею молодых семей, Краснокурсантский сквер, сквер 65-летия Победы, парк Героев Отечественной войны 1812 года. Кроме того, в районе Текстильщики обновят каток возле дома 15/15 на улице Чистова и дворовые территории рядом, а в Капотне на месте заасфальтированного пустыря построят большой спортивный кластер.

https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, капотня, сергей собянин