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Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы - РИА Новости, 27.05.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:27 25.05.2024 (обновлено: 15:21 27.05.2024)
https://ria.ru/20240525/blagoustroystvo-1948661264.html
Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы
Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы - РИА Новости, 27.05.2024
Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о планах благоустройства Юго-Восточного округа города, дли жителей создадут девять комфортных и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-25T16:27
2024-05-27T15:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
капотня
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о планах благоустройства Юго-Восточного округа города, дли жителей создадут девять комфортных и интересных общественных пространств. "Продолжаю рассказывать о планах благоустройства города. В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей девять комфортных и интересных общественных пространств", - говорится в сообщении. В рамках благоустройства приведут в порядок сквер Федора Полетаева, Аллею молодых семей, Краснокурсантский сквер, сквер 65-летия Победы, парк Героев Отечественной войны 1812 года. Кроме того, в районе Текстильщики обновят каток возле дома 15/15 на улице Чистова и дворовые территории рядом, а в Капотне на месте заасфальтированного пустыря построят большой спортивный кластер.
https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html
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городское хозяйство москвы, москва, капотня, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капотня, Сергей Собянин

Собянин рассказал о планах благоустройства Юго-Восточного округа Москвы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПлан благоустройства Юго-Восточного округа Москвы
План благоустройства Юго-Восточного округа Москвы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
План благоустройства Юго-Восточного округа Москвы
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о планах благоустройства Юго-Восточного округа города, дли жителей создадут девять комфортных и интересных общественных пространств.
"Продолжаю рассказывать о планах благоустройства города. В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей девять комфортных и интересных общественных пространств", - говорится в сообщении.
В рамках благоустройства приведут в порядок сквер Федора Полетаева, Аллею молодых семей, Краснокурсантский сквер, сквер 65-летия Победы, парк Героев Отечественной войны 1812 года. Кроме того, в районе Текстильщики обновят каток возле дома 15/15 на улице Чистова и дворовые территории рядом, а в Капотне на месте заасфальтированного пустыря построят большой спортивный кластер.
Проектное решение благоустройства сквера в московском Отрадном
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21 мая, 10:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКапотняСергей Собянин
 
 
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