https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

Переход Байдена через Альпы отменяется

Переход Байдена через Альпы отменяется - РИА Новости, 25.05.2024

Переход Байдена через Альпы отменяется

Байден предпочел Джорджа Клуни Владимиру Зеленскому — за три недели до "саммита мира" в Швейцарии появилась информация, что президент США в середине июня вместо РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:00

2024-05-25T08:00

2024-05-25T08:00

аналитика

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

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Байден предпочел Джорджа Клуни Владимиру Зеленскому — за три недели до "саммита мира" в Швейцарии появилась информация, что президент США в середине июня вместо альпийской республики поедет в Калифорнию. Там пройдет собрание по сбору средств на президентскую кампанию Байдена — и среди прочих будут присутствовать Барак Обама, Джордж Клуни и Джулия Робертс. О планирующемся присутствии там Байдена пишет Блумберг — и если это подтвердится, то можно будет заранее говорить о провале так тщательно планировавшегося саммита по Украине. Без Байдена его статус резко снижается — то есть шансы заманить на него лидеров Глобального Юга стремятся к нулю. Но конференция провалится не потому, что не приедет Байден — это президент США не поедет, потому что не удалось должным образом подготовить мероприятие.При этом Байдену ведь не нужно было даже предпринимать особых усилий для участия в "украинском саммите" — встреча в Бюргенштоке специально приурочена к саммиту "Большой семерки" в Риме, который заканчивается 14-го июня. То есть достаточно было просто перелететь через Альпы — и оказаться в окружении мировых лидеров, поддерживающих "борьбу за мир на Украине", ну и заодно формулирующих требования к России.Но что-то пошло не так — и лидеров собирается маловато, и "формула мира" по Зеленскому не пользуется популярностью. Швейцария разослала 120 приглашений, но на днях стало известно, что пока что получено согласие из 60 стран, половина которых — европейские. Однако конференция планировалась не для европейцев, а для привлечения стран Глобального Юга, причем в первую очередь — ключевых. А с ними все не клеится — из знаковых стран точно будет Бразилия и, возможно, Индия, но точно не на уровне первых лиц. Практически наверняка не будет Китая (в крайнем случае он ограничится командированием в качестве наблюдателя своего спецпредставителя по Украине), не приедут и лидеры большинства стран исламского мира (позиция США по Газе лишний раз подтвердила "объективность" и "успешность" американского миротворчества). К сбору гостей уже подключился даже президент Финляндии — по просьбе Зеленского он обзванивает глав государств Глобального Юга, упрашивая их приехать в Швейцарию.Но настойчивое приглашение незападных стран не срабатывает — все они понимают, что их хотят использовать в качестве статистов в задуманной Западом демонстрации "глобального единства против России". В этих условиях США и Украина даже пытаются сместить акценты повестки дня саммита — теперь вместо обсуждения плана Зеленского по "принуждению России к миру" предполагается обсуждать проблемы продовольственной и ядерной безопасности из-за конфликта на Украине, а также обмен военнопленными. То есть важно любыми путями заманить представителей (а еще лучше — лидеров) как можно большего количества стран в Швейцарию — для той самой демонстрации "все против России".Этой же цели служит, кстати, и вчерашний вброс через Reuters "информации из российских источников" о том, что якобы "Путин готов остановить войну на Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии боевых действий". Неважно, что это абсолютная спекуляция — ведь эту "информацию" будут пытаться продать Глобальному Югу как лишний повод для того, чтобы приехать в Швейцарию: вот, смотрите, все уже готово к переговорам, и вы тоже можете внести свой вклад в приближение мирного урегулирования.Однако вся эта суета лишь подчеркивает главное — саммит в Швейцарии проваливается еще до его начала. Поэтому и Байдену делать там нечего — лучше попытаться спасти еще не окончательно утраченные шансы на победу на ноябрьских президентских выборах. Если сведения о том, что президент США предпочел Калифорнию Швейцарии подтвердятся, Зеленскому останется только отправить в Белый дом копию картины "Переход Суворова через Альпы" — чтобы устыдить старика Байдена.

https://ria.ru/20240524/blumberg-1948047236.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948026809.html

https://ria.ru/20240523/ukraina-1948021654.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, сша, украина, владимир зеленский, джо байден