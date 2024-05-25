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Переход Байдена через Альпы отменяется - РИА Новости, 25.05.2024
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08:00 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
Переход Байдена через Альпы отменяется
Переход Байдена через Альпы отменяется - РИА Новости, 25.05.2024
Переход Байдена через Альпы отменяется
Байден предпочел Джорджа Клуни Владимиру Зеленскому — за три недели до "саммита мира" в Швейцарии появилась информация, что президент США в середине июня вместо РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:00
2024-05-25T08:00
аналитика
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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Байден предпочел Джорджа Клуни Владимиру Зеленскому — за три недели до "саммита мира" в Швейцарии появилась информация, что президент США в середине июня вместо альпийской республики поедет в Калифорнию. Там пройдет собрание по сбору средств на президентскую кампанию Байдена — и среди прочих будут присутствовать Барак Обама, Джордж Клуни и Джулия Робертс. О планирующемся присутствии там Байдена пишет Блумберг — и если это подтвердится, то можно будет заранее говорить о провале так тщательно планировавшегося саммита по Украине. Без Байдена его статус резко снижается — то есть шансы заманить на него лидеров Глобального Юга стремятся к нулю. Но конференция провалится не потому, что не приедет Байден — это президент США не поедет, потому что не удалось должным образом подготовить мероприятие.При этом Байдену ведь не нужно было даже предпринимать особых усилий для участия в "украинском саммите" — встреча в Бюргенштоке специально приурочена к саммиту "Большой семерки" в Риме, который заканчивается 14-го июня. То есть достаточно было просто перелететь через Альпы — и оказаться в окружении мировых лидеров, поддерживающих "борьбу за мир на Украине", ну и заодно формулирующих требования к России.Но что-то пошло не так — и лидеров собирается маловато, и "формула мира" по Зеленскому не пользуется популярностью. Швейцария разослала 120 приглашений, но на днях стало известно, что пока что получено согласие из 60 стран, половина которых — европейские. Однако конференция планировалась не для европейцев, а для привлечения стран Глобального Юга, причем в первую очередь — ключевых. А с ними все не клеится — из знаковых стран точно будет Бразилия и, возможно, Индия, но точно не на уровне первых лиц. Практически наверняка не будет Китая (в крайнем случае он ограничится командированием в качестве наблюдателя своего спецпредставителя по Украине), не приедут и лидеры большинства стран исламского мира (позиция США по Газе лишний раз подтвердила "объективность" и "успешность" американского миротворчества). К сбору гостей уже подключился даже президент Финляндии — по просьбе Зеленского он обзванивает глав государств Глобального Юга, упрашивая их приехать в Швейцарию.Но настойчивое приглашение незападных стран не срабатывает — все они понимают, что их хотят использовать в качестве статистов в задуманной Западом демонстрации "глобального единства против России". В этих условиях США и Украина даже пытаются сместить акценты повестки дня саммита — теперь вместо обсуждения плана Зеленского по "принуждению России к миру" предполагается обсуждать проблемы продовольственной и ядерной безопасности из-за конфликта на Украине, а также обмен военнопленными. То есть важно любыми путями заманить представителей (а еще лучше — лидеров) как можно большего количества стран в Швейцарию — для той самой демонстрации "все против России".Этой же цели служит, кстати, и вчерашний вброс через Reuters "информации из российских источников" о том, что якобы "Путин готов остановить войну на Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии боевых действий". Неважно, что это абсолютная спекуляция — ведь эту "информацию" будут пытаться продать Глобальному Югу как лишний повод для того, чтобы приехать в Швейцарию: вот, смотрите, все уже готово к переговорам, и вы тоже можете внести свой вклад в приближение мирного урегулирования.Однако вся эта суета лишь подчеркивает главное — саммит в Швейцарии проваливается еще до его начала. Поэтому и Байдену делать там нечего — лучше попытаться спасти еще не окончательно утраченные шансы на победу на ноябрьских президентских выборах. Если сведения о том, что президент США предпочел Калифорнию Швейцарии подтвердятся, Зеленскому останется только отправить в Белый дом копию картины "Переход Суворова через Альпы" — чтобы устыдить старика Байдена.
https://ria.ru/20240524/blumberg-1948047236.html
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Петр Акопов
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аналитика, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
Аналитика, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден

Переход Байдена через Альпы отменяется

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Байден предпочел Джорджа Клуни Владимиру Зеленскому — за три недели до "саммита мира" в Швейцарии появилась информация, что президент США в середине июня вместо альпийской республики поедет в Калифорнию. Там пройдет собрание по сбору средств на президентскую кампанию Байдена — и среди прочих будут присутствовать Барак Обама, Джордж Клуни и Джулия Робертс. О планирующемся присутствии там Байдена пишет Блумберг — и если это подтвердится, то можно будет заранее говорить о провале так тщательно планировавшегося саммита по Украине. Без Байдена его статус резко снижается — то есть шансы заманить на него лидеров Глобального Юга стремятся к нулю. Но конференция провалится не потому, что не приедет Байден — это президент США не поедет, потому что не удалось должным образом подготовить мероприятие.
При этом Байдену ведь не нужно было даже предпринимать особых усилий для участия в "украинском саммите" — встреча в Бюргенштоке специально приурочена к саммиту "Большой семерки" в Риме, который заканчивается 14-го июня. То есть достаточно было просто перелететь через Альпы — и оказаться в окружении мировых лидеров, поддерживающих "борьбу за мир на Украине", ну и заодно формулирующих требования к России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Байден не примет участия в конференции по Украине, сообщили СМИ
Вчера, 08:45
Но что-то пошло не так — и лидеров собирается маловато, и "формула мира" по Зеленскому не пользуется популярностью. Швейцария разослала 120 приглашений, но на днях стало известно, что пока что получено согласие из 60 стран, половина которых — европейские. Однако конференция планировалась не для европейцев, а для привлечения стран Глобального Юга, причем в первую очередь — ключевых. А с ними все не клеится — из знаковых стран точно будет Бразилия и, возможно, Индия, но точно не на уровне первых лиц. Практически наверняка не будет Китая (в крайнем случае он ограничится командированием в качестве наблюдателя своего спецпредставителя по Украине), не приедут и лидеры большинства стран исламского мира (позиция США по Газе лишний раз подтвердила "объективность" и "успешность" американского миротворчества). К сбору гостей уже подключился даже президент Финляндии — по просьбе Зеленского он обзванивает глав государств Глобального Юга, упрашивая их приехать в Швейцарию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Зеленский встретится с лидерами G7 13 июня, пишут СМИ
Вчера, 01:00
Но настойчивое приглашение незападных стран не срабатывает — все они понимают, что их хотят использовать в качестве статистов в задуманной Западом демонстрации "глобального единства против России". В этих условиях США и Украина даже пытаются сместить акценты повестки дня саммита — теперь вместо обсуждения плана Зеленского по "принуждению России к миру" предполагается обсуждать проблемы продовольственной и ядерной безопасности из-за конфликта на Украине, а также обмен военнопленными. То есть важно любыми путями заманить представителей (а еще лучше — лидеров) как можно большего количества стран в Швейцарию — для той самой демонстрации "все против России".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Сокрушительное поражение". Журналист Херш высказался о будущем Украины
23 мая, 23:14
Этой же цели служит, кстати, и вчерашний вброс через Reuters "информации из российских источников" о том, что якобы "Путин готов остановить войну на Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии боевых действий". Неважно, что это абсолютная спекуляция — ведь эту "информацию" будут пытаться продать Глобальному Югу как лишний повод для того, чтобы приехать в Швейцарию: вот, смотрите, все уже готово к переговорам, и вы тоже можете внести свой вклад в приближение мирного урегулирования.
Однако вся эта суета лишь подчеркивает главное — саммит в Швейцарии проваливается еще до его начала. Поэтому и Байдену делать там нечего — лучше попытаться спасти еще не окончательно утраченные шансы на победу на ноябрьских президентских выборах. Если сведения о том, что президент США предпочел Калифорнию Швейцарии подтвердятся, Зеленскому останется только отправить в Белый дом копию картины "Переход Суворова через Альпы" — чтобы устыдить старика Байдена.
Американские военные во время учений на Украине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Французский депутат оценил идею о более активных действиях НАТО на Украине
23 мая, 16:07
 
АналитикаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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