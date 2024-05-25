https://ria.ru/20240525/avtomobili-1948302859.html

Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России

Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России - РИА Новости, 25.05.2024

Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России

Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах через 5-7 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:54

2024-05-25T11:54

2024-05-25T11:57

общество

технологии

максут шадаев

яндекс

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах через 5-7 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2. "Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже 5-7 лет - и эта практика будет входить в нашу жизнь", - сказал Шадаев. Он отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобили. "Мы видим же, у нас ездят беспилотные доставщики еды от "Яндекса", они вызывают, мне кажется, огромное умиление людей", - добавил министр. "Я думаю, все это придет в свое время, технологии уже готовы", - резюмировал Шадаев.

https://ria.ru/20231025/bespilotniki-1905189945.html

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общество, технологии, максут шадаев, яндекс, россия