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Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России - РИА Новости, 25.05.2024
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11:54 25.05.2024 (обновлено: 11:57 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/avtomobili-1948302859.html
Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России
Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России - РИА Новости, 25.05.2024
Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России
Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах через 5-7 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:54
2024-05-25T11:57
общество
технологии
максут шадаев
яндекс
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах через 5-7 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2. "Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже 5-7 лет - и эта практика будет входить в нашу жизнь", - сказал Шадаев. Он отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобили. "Мы видим же, у нас ездят беспилотные доставщики еды от "Яндекса", они вызывают, мне кажется, огромное умиление людей", - добавил министр. "Я думаю, все это придет в свое время, технологии уже готовы", - резюмировал Шадаев.
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общество, технологии, максут шадаев, яндекс, россия
Общество, Технологии, Максут Шадаев, Яндекс, Россия
Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России

Глава Минцифры Шадаев: беспилотные автомобили появятся в России через 5-7 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили в России будут маркированы специальным знаком "А"
Беспилотные автомобили в России будут маркированы специальным знаком А - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Беспилотные автомобили в России будут маркированы специальным знаком "А". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах через 5-7 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2.
"Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже 5-7 лет - и эта практика будет входить в нашу жизнь", - сказал Шадаев.
Он отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобили. "Мы видим же, у нас ездят беспилотные доставщики еды от "Яндекса", они вызывают, мне кажется, огромное умиление людей", - добавил министр.
"Я думаю, все это придет в свое время, технологии уже готовы", - резюмировал Шадаев.
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ОбществоТехнологииМаксут ШадаевЯндексРоссия
 
 
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