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В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре - РИА Новости, 25.05.2024
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21:53 25.05.2024 (обновлено: 22:05 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/avariya-1948373033.html
В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре
В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре - РИА Новости, 25.05.2024
В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре
В Курске водитель автомобиля марки "Мерседес" наехал на дорожный знак, а затем сбил ребенка и взрослого на тротуаре, сообщили в управлении МВД России по... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:53
2024-05-25T22:05
происшествия
авто
курск
россия
дзержинский
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ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. В Курске водитель автомобиля марки "Мерседес" наехал на дорожный знак, а затем сбил ребенка и взрослого на тротуаре, сообщили в управлении МВД России по региону. Инцидент произошел в субботу около 19:05 на улице Дзержинского. "Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес" &lt;...&gt; по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на дорожный знак, после чего автомобиль отбросило на тротуар, на котором находилось двое пешеходов, один из них несовершеннолетний", — говорится в заявлении.Пострадавшего ребенка доставили в больницу, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
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происшествия, авто, курск, россия, дзержинский
Происшествия, Авто, Курск, Россия, Дзержинский
В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре

МВД: в Курске водитель "Мерседеса" наехал на знак и сбил ребенка и взрослого

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. В Курске водитель автомобиля марки "Мерседес" наехал на дорожный знак, а затем сбил ребенка и взрослого на тротуаре, сообщили в управлении МВД России по региону.
Инцидент произошел в субботу около 19:05 на улице Дзержинского.
«
"Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес" <...> по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на дорожный знак, после чего автомобиль отбросило на тротуар, на котором находилось двое пешеходов, один из них несовершеннолетний", — говорится в заявлении.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоКурскРоссияДзержинский
 
 
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