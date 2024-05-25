https://ria.ru/20240525/avariya-1948373033.html

В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре

В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре - РИА Новости, 25.05.2024

В Курске водитель "Мерседеса" сбил ребенка и взрослого на тротуаре

В Курске водитель автомобиля марки "Мерседес" наехал на дорожный знак, а затем сбил ребенка и взрослого на тротуаре, сообщили в управлении МВД России по... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:53

2024-05-25T21:53

2024-05-25T22:05

происшествия

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курск

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ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. В Курске водитель автомобиля марки "Мерседес" наехал на дорожный знак, а затем сбил ребенка и взрослого на тротуаре, сообщили в управлении МВД России по региону. Инцидент произошел в субботу около 19:05 на улице Дзержинского. "Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес" <...> по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на дорожный знак, после чего автомобиль отбросило на тротуар, на котором находилось двое пешеходов, один из них несовершеннолетний", — говорится в заявлении.Пострадавшего ребенка доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html

курск

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происшествия, авто, курск, россия, дзержинский