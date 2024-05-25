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На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 25.05.2024
На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил департамент... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:03
2024-05-25T15:03
2024-05-25T15:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На МСД (ЮВХ, в районе дома 3 корпуса 14 по улице Дорожной) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что движение в сторону Севанской улицы затруднено.
https://ria.ru/20240428/dtp-1942942635.html
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происшествия, москва
На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько машин, движеие затруднено