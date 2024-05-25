https://ria.ru/20240525/avariya-1948321198.html

На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 25.05.2024

На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил департамент... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:03

2024-05-25T15:03

2024-05-25T15:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На МСД (ЮВХ, в районе дома 3 корпуса 14 по улице Дорожной) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что движение в сторону Севанской улицы затруднено.

https://ria.ru/20240428/dtp-1942942635.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва