https://ria.ru/20240525/artilleriya-1948278684.html

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.05.2024

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные замаскированные огневые позиции украинской армии на правом... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:17

2024-05-25T05:17

2024-05-25T05:29

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные замаскированные огневые позиции украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр", выполняя огневые задачи на передовой в зоне СВО, нанес огневое поражение выявленным замаскированным огневым позициям украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации. Артиллеристы круглосуточно несут службу в сложнейших условиях. Расчеты уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки ВСУ на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность