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Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.05.2024
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05:17 25.05.2024 (обновлено: 05:29 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/artilleriya-1948278684.html
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.05.2024
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные замаскированные огневые позиции украинской армии на правом... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:17
2024-05-25T05:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные замаскированные огневые позиции украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр", выполняя огневые задачи на передовой в зоне СВО, нанес огневое поражение выявленным замаскированным огневым позициям украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации. Артиллеристы круглосуточно несут службу в сложнейших условиях. Расчеты уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы Черноморского флота уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожили укрепленные замаскированные огневые позиции украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр", выполняя огневые задачи на передовой в зоне СВО, нанес огневое поражение выявленным замаскированным огневым позициям украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации.
Артиллеристы круглосуточно несут службу в сложнейших условиях. Расчеты уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки ВСУ на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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