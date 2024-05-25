https://ria.ru/20240525/artilleriya-1948278160.html

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.05.2024

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" из гаубиц и минометов уничтожили укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, обеспечив огневую поддержку... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:05

2024-05-25T05:05

2024-05-25T05:05

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" из гаубиц и минометов уничтожили укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, обеспечив огневую поддержку наступлению российских сил, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" совместным огнем обеспечили огневую поддержку наступления российских подразделений, уничтожив укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты действовали при точной корректировке расчетов БПЛА "Орлан-30" и работали с закрытых огневых позиций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, луганск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф