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Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.05.2024
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05:05 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/artilleriya-1948278160.html
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.05.2024
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" из гаубиц и минометов уничтожили укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, обеспечив огневую поддержку... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:05
2024-05-25T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" из гаубиц и минометов уничтожили укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, обеспечив огневую поддержку наступлению российских сил, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" совместным огнем обеспечили огневую поддержку наступления российских подразделений, уничтожив укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты действовали при точной корректировке расчетов БПЛА "Орлан-30" и работали с закрытых огневых позиций.
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безопасность, луганск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: артиллерийские расчеты уничтожили укрепления ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" из гаубиц и минометов уничтожили укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, обеспечив огневую поддержку наступлению российских сил, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" совместным огнем обеспечили огневую поддержку наступления российских подразделений, уничтожив укрепления и командный пункт ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ведомстве отметили, что артиллерийские расчеты действовали при точной корректировке расчетов БПЛА "Орлан-30" и работали с закрытых огневых позиций.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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