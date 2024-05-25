https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов

Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов - РИА Новости, 25.05.2024

Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов

Лидер протестного движения в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян пообещал, что премьер-министру Николу... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:45

2024-05-25T15:45

2024-05-25T16:32

ереван

армения

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян пообещал, что премьер-министру Николу Пашиняну недолго осталось находиться у власти. "Говорю отчетливо, ты проживаешь последние дни своей политической жизни. Запомни это хорошо, Никол Пашинян. Я говорил, что твоя коса нашла на совершенно другой камень <...> Будет положен конец беззакониям, нарушениям конституции <...> и ты понесешь полную ответственность <...> Я говорю предельно ясно", — сказал архиепископ журналистам.По его словам, в Армении нет власти как таковой, с правовой и нравственной точек зрения. "Всему этому должен быть положен конец, иначе быть не может", — добавил лидер протестов. Он подчеркнул, что репрессии не запугают протестующих. В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку. Это вызвало массовые протесты в Армении.С 9 мая массовые акции протеста проходят в Ереване. Их участники требуют отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий. Очередной митинг движения назначен на 26 мая.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

ереван

армения

азербайджан

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ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире