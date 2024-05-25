https://ria.ru/20240525/armenia-1948332209.html

Минобороны Армении пригрозило СМИ за критику недавно назначенных генералов

Минобороны Армении пригрозило СМИ за критику недавно назначенных генералов - РИА Новости, 25.05.2024

Минобороны Армении пригрозило СМИ за критику недавно назначенных генералов

Министерство обороны Армении пригрозило правовыми мерами ряду СМИ и отдельным пользователям, которые раскритиковали военных, получивших в пятницу генеральские... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:26

2024-05-25T16:26

2024-05-25T16:26

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азербайджан

ереван

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facebook

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении пригрозило правовыми мерами ряду СМИ и отдельным пользователям, которые раскритиковали военных, получивших в пятницу генеральские звания. Ранее пяти армянским военным, в том числе командующему дислоцированным в Тавушской области на границе с Азербайджаном 3-м корпусом Александру Цаканяну, были присвоены звания "генерал-майор". С подконтрольного третьему корпусу участка начался процесс делимитации границы, вызвавший протесты в Армении из-за передачи Азербайджану приграничных территорий. "Ряд СМИ и лиц, никогда не имевших никакого отношения к защите родины, при координации определенных кругов и явно организовано выступили с публикациями, содержащими необоснованные обвинения и элементы клеветы, в связи с присвоением воинских званий "генерал-майор" представителям ВС", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети Facebook*.В минобороны призвали воздержаться "от нападок на руководство вооруженных сил, неуместных, беспочвенных домыслов и клеветнических публикаций об офицерах, десятилетиями служивших родине". "Министерство обороны изучает все подобные публикации и примет необходимые правовые меры посредством юридических процедур для защиты чести и достоинства офицеров, подвергшихся нападкам", - говорится в заявлении. Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что с 24 мая пограничные войска СНБ официально берут под охрану вместо военных 1,9-километровый участок государственной границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сёл Воскепар и Баганис Тавушской области. Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц будет до 24 июля осуществляться "по переходной схеме". С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240429/obvineniya-1943033548.html

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азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, facebook, армянская апостольская церковь