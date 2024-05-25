Посольство потребовало от аргентинской газеты опровержения дезинформации
Посольство России требует от Clarin опровержения информации о событиях в Буче
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая - РИА Новости. Посольство России требует от крупной аргентинской газеты опровержения недостоверной информации о событиях в Буче, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
"Обратили внимание на опубликованный в Clarin репортаж из города Буча, Украина, с версией событий, произошедших там два года назад. Издание фактически воспроизводит украинскую версию случившегося, в соответствии с которой Россия якобы повинна в "массовых убийствах мирных граждан". Рассматриваем данный материал в качестве очередного примера недобросовестной журналистики, способствующего распространению дезинформации", - отметил посол.
Феоктистов отметил, что Россия неоднократно призывала провести независимое международное расследование произошедшего в Буче, но никто на это так и не откликнулся. "До сих пор нет даже списка погибших. Ясно, что киевскому режиму удобней скрывать их имена. В противном случае могут появиться доказательства срежиссированной им кровавой инсценировки", - сказал он.
"Требуем от редакции Clarin опровержения размещенной на ее страницах недостоверной информации, хотя и понимаем, что оно навряд ли будет опубликовано в силу известной ангажированности данного издания. Указанный и подобные ему пасквили не способствуют объективному пониманию ситуации вокруг Украины. Их задача заключается в том, чтобы разжечь ненависть к России, пытаясь настроить против нее аргентинское общественное мнение", - подчеркнул дипломат.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе".
В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
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