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В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал
В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал - РИА Новости, 25.05.2024
В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал
Иностранец, проживающий в подмосковных Мытищах, затащил малолетнюю девочку в машину и изнасиловал, его арестовали, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:04
2024-05-25T16:04
2024-05-25T16:05
происшествия
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Иностранец, проживающий в подмосковных Мытищах, затащил малолетнюю девочку в машину и изнасиловал, его арестовали, сообщает ГСУ СК России по Московской области. "Гражданину иностранного государства предъявлено обвинение в изнасиловании малолетней девочки... обвиняемый, управляя автомобилем, проезжал жилой дом в городе Мытищи, где увидел проходящую мимо девочку. Под обманным предлогом он заманил малолетнюю в машину и изнасиловал", - говорится в Telegram-канале ведомства. ГУ МВД России по Подмосковью уточнило, что мужчина сначала угрожал девочке 2011 года рождения, а затем схватил за руку, посадил в свою машину и "совершил в отношении неё противоправные действия".
https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html
мытищи
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происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал
В Мытищах иностранца арестовали за изнасилование малолетней девочки в машине