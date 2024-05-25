https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал

В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал - РИА Новости, 25.05.2024

В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал

Иностранец, проживающий в подмосковных Мытищах, затащил малолетнюю девочку в машину и изнасиловал, его арестовали, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:04

2024-05-25T16:04

2024-05-25T16:05

происшествия

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Иностранец, проживающий в подмосковных Мытищах, затащил малолетнюю девочку в машину и изнасиловал, его арестовали, сообщает ГСУ СК России по Московской области. "Гражданину иностранного государства предъявлено обвинение в изнасиловании малолетней девочки... обвиняемый, управляя автомобилем, проезжал жилой дом в городе Мытищи, где увидел проходящую мимо девочку. Под обманным предлогом он заманил малолетнюю в машину и изнасиловал", - говорится в Telegram-канале ведомства. ГУ МВД России по Подмосковью уточнило, что мужчина сначала угрожал девочке 2011 года рождения, а затем схватил за руку, посадил в свою машину и "совершил в отношении неё противоправные действия".

https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)