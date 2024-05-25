https://ria.ru/20240525/aktivy-1948300234.html
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 25.05.2024
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов
Конфискация российских активов или доходов от них является нарушением международного права и может привести к изменению понятия иммунитета на государственную... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:31
2024-05-25T11:31
2024-05-25T11:31
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
g7
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Конфискация российских активов или доходов от них является нарушением международного права и может привести к изменению понятия иммунитета на государственную собственность, не ограничивая страны в понятии контрмер на такие действия, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Американцы, в частности республиканцы, голосовавшие против этого закона для Байдена, боятся, что это может запустить перемены в понятии иммунитета на госсобственность, что это может расширить границы контрмер за пределы правовых ситуаций. То есть превратит контрмеры в неограниченный механизм действия для любой страны, которая посчитает, что она имеет право на возмещение ущерба. То есть любая страна теперь может найти американские активы и конфисковать", – сказал Лосев. Эксперт отметил, что замороженные активы являются активами Центрального банка и в этом случае возникает угроза для активов всех центральных банков мира, которые создаются в валютах тех стран, которые собираются нарушить международное право и их конфисковать. "Это приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой системы. Это означает, что больше резервы в этих валютах делать нельзя", – добавил эксперт. В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса. Имущество Соединенных Штатов Америки или связанных с ними лиц в России сможет быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов РФ или российского ЦБ в США, соответствующий указ в четверг подписал президент Владимир Путин. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7, Санкции в отношении России, Экономика
Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов
Лосев: конфискация активов РФ изменит понятие иммунитета на госсобственность
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Конфискация российских активов или доходов от них является нарушением международного права и может привести к изменению понятия иммунитета на государственную собственность, не ограничивая страны в понятии контрмер на такие действия, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"Американцы, в частности республиканцы, голосовавшие против этого закона для Байдена, боятся, что это может запустить перемены в понятии иммунитета на госсобственность, что это может расширить границы контрмер за пределы правовых ситуаций. То есть превратит контрмеры в неограниченный механизм действия для любой страны, которая посчитает, что она имеет право на возмещение ущерба. То есть любая страна теперь может найти американские активы и конфисковать", – сказал Лосев.
Эксперт отметил, что замороженные активы являются активами Центрального банка и в этом случае возникает угроза для активов всех центральных банков мира, которые создаются в валютах тех стран, которые собираются нарушить международное право и их конфисковать.
"Это приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой системы. Это означает, что больше резервы в этих валютах делать нельзя", – добавил эксперт.
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
Имущество Соединенных Штатов Америки или связанных с ними лиц в России сможет быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов РФ или российского ЦБ в США, соответствующий указ в четверг подписал президент Владимир Путин.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".