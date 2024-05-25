https://ria.ru/20240525/aktivy-1948300234.html

Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов

Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 25.05.2024

Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов

Конфискация российских активов или доходов от них является нарушением международного права и может привести к изменению понятия иммунитета на государственную... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:31

2024-05-25T11:31

2024-05-25T11:31

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

g7

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Конфискация российских активов или доходов от них является нарушением международного права и может привести к изменению понятия иммунитета на государственную собственность, не ограничивая страны в понятии контрмер на такие действия, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Американцы, в частности республиканцы, голосовавшие против этого закона для Байдена, боятся, что это может запустить перемены в понятии иммунитета на госсобственность, что это может расширить границы контрмер за пределы правовых ситуаций. То есть превратит контрмеры в неограниченный механизм действия для любой страны, которая посчитает, что она имеет право на возмещение ущерба. То есть любая страна теперь может найти американские активы и конфисковать", – сказал Лосев. Эксперт отметил, что замороженные активы являются активами Центрального банка и в этом случае возникает угроза для активов всех центральных банков мира, которые создаются в валютах тех стран, которые собираются нарушить международное право и их конфисковать. "Это приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой системы. Это означает, что больше резервы в этих валютах делать нельзя", – добавил эксперт. В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса. Имущество Соединенных Штатов Америки или связанных с ними лиц в России сможет быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов РФ или российского ЦБ в США, соответствующий указ в четверг подписал президент Владимир Путин. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7, санкции в отношении россии, экономика