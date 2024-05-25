https://ria.ru/20240525/aktivy-1948276641.html

В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России

В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России - РИА Новости, 25.05.2024

В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России

Обсуждение странами G7 соглашения по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы необходимо... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T04:13

2024-05-25T04:13

2024-05-25T04:13

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обсуждение странами G7 соглашения по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы необходимо прояснить, заявила глава американского минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству Рейтер. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике сообщало, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне. В интервью агентству на полях встречи министров финансов G7 Йеллен заявила, что не все технические детали соглашения по использованию российских активов будут проработаны в эти выходные. "Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения - ред.) , но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению", - рассказала агентству Йеллен. Йеллен также сообщила агентству, что среди министров финансов стран G7 существуют разнообразные взгляды по поводу обеспокоенности "избыточными промышленными мощностями Китая", которые, по ее мнению, угрожают жизнеспособности фирм в странах с рыночной экономикой. "Я думаю, что существует общее мнение, что мы должны выразить Китаю общие опасения. Дело в том, что общая макроэкономическая стратегия Китая вызывает беспокойство и имеет негативные последствия", - добавила глава минфина США. Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240525/aktivy-1948268162.html

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