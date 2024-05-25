https://ria.ru/20240525/aktivy-1948268162.html

Конгрессмен назвал планы по изъятию активов России недальновидными

Конгрессмен назвал планы по изъятию активов России недальновидными - РИА Новости, 25.05.2024

Конгрессмен назвал планы по изъятию активов России недальновидными

Планы по изъятию активов России недальновидны, такая политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США, заявил РИА Новости конгрессмен РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:24

2024-05-25T00:24

2024-05-25T00:55

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сша

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евросоюз

g7

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Планы по изъятию активов России недальновидны, такая политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США, заявил РИА Новости конгрессмен Томас Масси. "Я думаю, это очень недальновидно со стороны нашего правительства - замораживать активы других стран, в том числе России. Это посылает сигнал миру, что если покупать наш долг, мы можем не соблюдать обязательства в какой-то момент", - сказал Масси. По его словам, такие подходы "крайне опасны, поскольку увеличат для США цену, которую страна платит за поддержание внешнего долга". "Я уверен, наши ближайшие союзники продолжат нам верить, но другие суверенные фонды поумерят аппетиты по финансированию нашего долга", - добавил он. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем. Госдолг США за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, однако не исключен риска повышения показателя до 250% ВВП, спрогнозировало ранее бюджетное управление конгресса. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Имущество Соединенных Штатов Америки или связанных с ними лиц в России сможет быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов РФ или российского ЦБ в США, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

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россия, сша, украина, джо байден, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, g7, euroclear, в мире