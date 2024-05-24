https://ria.ru/20240524/zhunalist-1948234884.html

Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию

Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию - РИА Новости, 24.05.2024

Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию

Из Литвы депортировали 62-летнего россиянина Владимира Водо, с 1989 года работавшего в республике журналистом и признанного этой весной угрозой нацбезопасности... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:15

2024-05-24T19:15

2024-05-24T21:12

в мире

литва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325559_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_3f323bf6f9350798a2eb9b2f7cf22beb.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из Литвы депортировали 62-летнего россиянина Владимира Водо, с 1989 года работавшего в республике журналистом и признанного этой весной угрозой нацбезопасности страны, сообщило в ELTA."Сегодня он был доставлен к границе с Россией на КПП "Кибартай". По завершении всех формальностей он был выслан в Россию. Инцидентов, неполадок или незапланированных событий при осуществлении этого решения не было", — приводит агентство слова представителя погранслужбы Гедрюса Мишутиса.По данным издания, Водо с 1993-го постоянно получал документы на проживание в Литве. Последний его ВНЖ, действительный до 2027 года, аннулировали в марте, когда департамент госбезопасности решил, что журналист представляет угрозу нацбезопасности. Суд 15 мая вынес окончательное постановление о депортации Водо, не приняв его аргумент, что тот ухаживает за пожилой матерью, живущей в Литве.

https://ria.ru/20240507/zatulin-1944480495.html

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, россия