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Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию - РИА Новости, 24.05.2024
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19:15 24.05.2024 (обновлено: 21:12 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/zhunalist-1948234884.html
Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию
Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию - РИА Новости, 24.05.2024
Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию
Из Литвы депортировали 62-летнего россиянина Владимира Водо, с 1989 года работавшего в республике журналистом и признанного этой весной угрозой нацбезопасности... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:15
2024-05-24T21:12
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из Литвы депортировали 62-летнего россиянина Владимира Водо, с 1989 года работавшего в республике журналистом и признанного этой весной угрозой нацбезопасности страны, сообщило в ELTA."Сегодня он был доставлен к границе с Россией на КПП "Кибартай". По завершении всех формальностей он был выслан в Россию. Инцидентов, неполадок или незапланированных событий при осуществлении этого решения не было", — приводит агентство слова представителя погранслужбы Гедрюса Мишутиса.По данным издания, Водо с 1993-го постоянно получал документы на проживание в Литве. Последний его ВНЖ, действительный до 2027 года, аннулировали в марте, когда департамент госбезопасности решил, что журналист представляет угрозу нацбезопасности. Суд 15 мая вынес окончательное постановление о депортации Водо, не приняв его аргумент, что тот ухаживает за пожилой матерью, живущей в Литве.
https://ria.ru/20240507/zatulin-1944480495.html
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в мире, литва, россия
В мире, Литва, Россия
Литва объявила журналиста угрозой нацбезопасности и депортировала в Россию

Литва объявила журналиста Водо угрозой нацбезопасности и депортировала в РФ

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из Литвы депортировали 62-летнего россиянина Владимира Водо, с 1989 года работавшего в республике журналистом и признанного этой весной угрозой нацбезопасности страны, сообщило в ELTA.
"Сегодня он был доставлен к границе с Россией на КПП "Кибартай". По завершении всех формальностей он был выслан в Россию. Инцидентов, неполадок или незапланированных событий при осуществлении этого решения не было", — приводит агентство слова представителя погранслужбы Гедрюса Мишутиса.
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По данным издания, Водо с 1993-го постоянно получал документы на проживание в Литве. Последний его ВНЖ, действительный до 2027 года, аннулировали в марте, когда департамент госбезопасности решил, что журналист представляет угрозу нацбезопасности.
Суд 15 мая вынес окончательное постановление о депортации Водо, не приняв его аргумент, что тот ухаживает за пожилой матерью, живущей в Литве.
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