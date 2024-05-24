https://ria.ru/20240524/zerno-1948093581.html

Россия в этом году впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы

Россия в этом году впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы - РИА Новости, 24.05.2024

Россия в этом году впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы

Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона, в результате страна впервые займет... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:37

2024-05-24T12:37

2024-05-24T14:34

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россия

аргентина

австралия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона, в результате страна впервые займет почти 26% мирового рынка, следует из данных, которые изучило РИА Новости. Так, теперь организация ждет, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 миллиона тонн. Это станет максимальным объемом экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя. Доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%. Мировой экспорт пшеницы достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее.Значительный прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 миллиона тонн) компенсируется спадом в Австралии (на 11,2 миллиона тонн), Канаде (2,4 миллиона) и США (1,3 миллиона). О том, что Россия лидирует по экспорту пшеницы в мире, 20 марта заявлял Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он отметил, что отрасль становится все более технологичной, а раньше "никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений".

https://ria.ru/20240516/posevnaya-1946345913.html

https://ria.ru/20240517/zerno-1946683784.html

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экономика, россия, аргентина, австралия