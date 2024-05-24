На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации
Меркурис: Зеленского напугало отсутствие оборонных укреплений в Харькове
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского встревожило отсутствие укрепленных позиций на Харьковском направлении, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Судя по всему, на линии соприкосновения произошло следующее: российское наступление на Харьковском направлении и обрушение украинских укреплений. Речь идет о полном отсутствии фортификационных построек, минных полей, траншей. Похоже, это напугало даже Зеленского", — отметил он.
По словам эксперта, глава киевского режима глубоко встревожен событиями на фронте. Он добавил, что на это указывают действия, предпринимаемые украинцами, которые перебрасывают на это направление войска в чрезмерном количестве. Меркурис добавил, что сейчас ВСУ на Харьковском направлении получают основную часть имеющихся запасов.
"Зеленский зациклен на ситуации, и он ужасе из-за того, что может случиться. Я думаю, что почти наверняка он боится двух вещей: во-первых, что Украина может потерять Харьков, и я думаю, что он, вероятно, понимает, что потеря Украиной своего второго по величине города означала бы конец его президентства", — резюмировал он.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.
Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.