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На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html
На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации
На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.05.2024
На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации
Владимира Зеленского встревожило отсутствие укрепленных позиций на Харьковском направлении, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:10
2024-05-24T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского встревожило отсутствие укрепленных позиций на Харьковском направлении, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Судя по всему, на линии соприкосновения произошло следующее: российское наступление на Харьковском направлении и обрушение украинских укреплений. Речь идет о полном отсутствии фортификационных построек, минных полей, траншей. Похоже, это напугало даже Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима глубоко встревожен событиями на фронте. Он добавил, что на это указывают действия, предпринимаемые украинцами, которые перебрасывают на это направление войска в чрезмерном количестве. Меркурис добавил, что сейчас ВСУ на Харьковском направлении получают основную часть имеющихся запасов."Зеленский зациклен на ситуации, и он ужасе из-за того, что может случиться. Я думаю, что почти наверняка он боится двух вещей: во-первых, что Украина может потерять Харьков, и я думаю, что он, вероятно, понимает, что потеря Украиной своего второго по величине города означала бы конец его президентства", — резюмировал он.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Харьков, Харьковская область
На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации

Меркурис: Зеленского напугало отсутствие оборонных укреплений в Харькове

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского встревожило отсутствие укрепленных позиций на Харьковском направлении, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Судя по всему, на линии соприкосновения произошло следующее: российское наступление на Харьковском направлении и обрушение украинских укреплений. Речь идет о полном отсутствии фортификационных построек, минных полей, траншей. Похоже, это напугало даже Зеленского", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима глубоко встревожен событиями на фронте. Он добавил, что на это указывают действия, предпринимаемые украинцами, которые перебрасывают на это направление войска в чрезмерном количестве. Меркурис добавил, что сейчас ВСУ на Харьковском направлении получают основную часть имеющихся запасов.
"Зеленский зациклен на ситуации, и он ужасе из-за того, что может случиться. Я думаю, что почти наверняка он боится двух вещей: во-первых, что Украина может потерять Харьков, и я думаю, что он, вероятно, понимает, что потеря Украиной своего второго по величине города означала бы конец его президентства", — резюмировал он.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.
Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныХарьковХарьковская область
 
 
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