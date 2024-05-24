https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948258278.html

На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации

На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.05.2024

На Западе раскрыли, что напугало Зеленского в зоне спецоперации

Владимира Зеленского встревожило отсутствие укрепленных позиций на Харьковском направлении, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:10

2024-05-24T22:10

2024-05-24T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

харьков

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского встревожило отсутствие укрепленных позиций на Харьковском направлении, предположил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Судя по всему, на линии соприкосновения произошло следующее: российское наступление на Харьковском направлении и обрушение украинских укреплений. Речь идет о полном отсутствии фортификационных построек, минных полей, траншей. Похоже, это напугало даже Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима глубоко встревожен событиями на фронте. Он добавил, что на это указывают действия, предпринимаемые украинцами, которые перебрасывают на это направление войска в чрезмерном количестве. Меркурис добавил, что сейчас ВСУ на Харьковском направлении получают основную часть имеющихся запасов."Зеленский зациклен на ситуации, и он ужасе из-за того, что может случиться. Я думаю, что почти наверняка он боится двух вещей: во-первых, что Украина может потерять Харьков, и я думаю, что он, вероятно, понимает, что потеря Украиной своего второго по величине города означала бы конец его президентства", — резюмировал он.Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html

украина

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область