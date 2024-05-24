https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948206418.html
Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 24.05.2024
Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Президент России Владимир Путин посоветовал обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о "легитимности Владимира Зеленского" и понять, какие... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:56
2024-05-24T17:56
2024-05-24T18:03
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о "легитимности Владимира Зеленского" и понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов."Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Владимира Зеленского – ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он отметил, что эти "пиаровские шаги" не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной."Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями… Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, владимир путин
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Путин: ответ на вопрос о легитимности Зеленского есть в конституции Украины
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о "легитимности Владимира Зеленского" и понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.
"Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Владимира Зеленского – ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии
, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что эти "пиаровские шаги" не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.
"Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями… Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут", - добавил президент РФ.