https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948206418.html

Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского

Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 24.05.2024

Путин дал совет, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского

Президент России Владимир Путин посоветовал обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о "легитимности Владимира Зеленского" и понять, какие... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:56

2024-05-24T17:56

2024-05-24T18:03

украина

в мире

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о "легитимности Владимира Зеленского" и понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов."Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Владимира Зеленского – ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он отметил, что эти "пиаровские шаги" не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной."Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями… Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир зеленский, владимир путин