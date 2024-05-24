https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html

Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ

Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с Россией, пишет Responsible... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:19

2024-05-24T16:19

2024-05-24T16:19

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

госдума рф

нато

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с Россией, пишет Responsible Statecraft."На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обрушился на страны НАТО за их нежелание напрямую вступать в борьбу с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что все более отчаянные мольбы Зеленского происходит в трудное для Украины время. Киев уже давно не добивался существенных успехов на поле боя, поясняет автор статьи.В среду глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.Накануне главы комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948146470.html

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киев

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в мире, украина, владимир зеленский, госдума рф, нато, леонид слуцкий (политик), киев, россия