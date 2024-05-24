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Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html
Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ
Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с Россией, пишет Responsible... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:19
2024-05-24T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
госдума рф
нато
леонид слуцкий (политик)
киев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с Россией, пишет Responsible Statecraft."На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обрушился на страны НАТО за их нежелание напрямую вступать в борьбу с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что все более отчаянные мольбы Зеленского происходит в трудное для Украины время. Киев уже давно не добивался существенных успехов на поле боя, поясняет автор статьи.В среду глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.Накануне главы комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html
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в мире, украина, владимир зеленский, госдума рф, нато, леонид слуцкий (политик), киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, Леонид Слуцкий (политик), Киев, Россия
Зеленский обрушился на страны НАТО из-за России, пишут СМИ

RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с Россией, пишет Responsible Statecraft.
"На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обрушился на страны НАТО за их нежелание напрямую вступать в борьбу с Россией", — говорится в материале.
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Отмечается, что все более отчаянные мольбы Зеленского происходит в трудное для Украины время. Киев уже давно не добивался существенных успехов на поле боя, поясняет автор статьи.
В среду глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.
Накануне главы комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФНАТОЛеонид Слуцкий (политик)КиевРоссия
 
 
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