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Полянский: народ Украины должен сам решить вопрос легитимности Зеленского - РИА Новости, 24.05.2024
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09:25 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948052503.html
Полянский: народ Украины должен сам решить вопрос легитимности Зеленского
Полянский: народ Украины должен сам решить вопрос легитимности Зеленского - РИА Новости, 24.05.2024
Полянский: народ Украины должен сам решить вопрос легитимности Зеленского
Москва считает, что Украине необходимо самостоятельно решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского, однако рейтинги политика свидетельствуют о... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:25
2024-05-24T09:25
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владимир зеленский
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ООН, 24 мая – РИА Новости. Москва считает, что Украине необходимо самостоятельно решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского, однако рейтинги политика свидетельствуют о разочарованности им среди украинских граждан, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы не углубляемся в этот вопрос, который носит очень внутренний характер, легитимен Зеленский или нелегитимен. Я думаю, что решать украинцам, и сегодня на встрече я ответил на обвинения представителя киевского режима, заявив, что им необходимо сначала убедить самих украинцев в позиции о якобы легитимности президента Зеленского", - сказал Полянский. Дипломат добавил, что сегодня на Украине Зеленского поддерживают "лишь 17%" граждан, большинство из них выражают разочарование. "Поэтому украинцам решать, легитимен или нелегитимен их президент, но, очевидно, сейчас у них нет такого выбора. Выбор им навязывается", - указал первый зампостпреда РФ при ООН. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20240523/poroshenko-1948015763.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий полянский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский

Полянский: народ Украины должен сам решить вопрос легитимности Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 мая – РИА Новости. Москва считает, что Украине необходимо самостоятельно решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского, однако рейтинги политика свидетельствуют о разочарованности им среди украинских граждан, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы не углубляемся в этот вопрос, который носит очень внутренний характер, легитимен Зеленский или нелегитимен. Я думаю, что решать украинцам, и сегодня на встрече я ответил на обвинения представителя киевского режима, заявив, что им необходимо сначала убедить самих украинцев в позиции о якобы легитимности президента Зеленского", - сказал Полянский.
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Дипломат добавил, что сегодня на Украине Зеленского поддерживают "лишь 17%" граждан, большинство из них выражают разочарование.
«
"Поэтому украинцам решать, легитимен или нелегитимен их президент, но, очевидно, сейчас у них нет такого выбора. Выбор им навязывается", - указал первый зампостпреда РФ при ООН.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Полянский
 
 
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